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「台版美國大峽谷」被滿開粉紫花海圍繞！麝香木仙境最美花況趁現在
各色花季浪漫開跑！除了數不盡的粉嫩櫻花、小葉欖仁黃金隧道，雲林也有處「粉紫色峽谷」成為近期最新打卡熱點。現場不僅能沐浴在夢幻指數破表的視覺花饗宴，還有撲鼻而來的花香點綴嗅覺，隨拍隨美，預計花開至4月，這兩周為最佳觀賞期。
此處賞花亮點座落古坑草嶺風景區「萬年峽谷」內，特殊地形的V字形峽谷及河床地景使其獲得「台版大峽谷」美名，近兩年更因隱藏版麝香木花季升級成美拍聖地，粉紫景色浪漫萬分。停車場附近即可被整排麝香木包圍，而從停車場沿著花崗岩往下行走，步行約10至15分鐘則可賞見壯觀岩壁及溪流，站在觀景平台上更坐擁絕佳視野，自然景觀、迷人花海齊收。
雖然今年的花色不及去年鮮艷，但爆量滿開的淡粉紫的花朵仍美度不減，抓好角度仙氣四溢。需要注意的是，由於萬年峽谷河床濕滑且高低落差大，造訪的遊客記得沿著安全步道及景觀台遊賞，切勿擅闖公告禁區戲水，安全至上。
萬年峽谷地點：雲林縣古坑鄉草嶺村149甲縣道停車地標：23.601735, 120.666903峽谷地標：23.60121, 120.66556
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