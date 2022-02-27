最美校園黃金雨來了！嘉義中正大學「小葉欖仁隧道」2022全新花況飄仙氣
當全台在瘋粉嫩櫻花春景，嘉義「最美校園黃金花海」近期已低調登場，盛放的小葉欖仁開成金黃景色，加上陽光加持更顯耀眼，用2022首波黃金雨伴大家度過連假、迎接3月。
嘉義中正大學內種有超過千棵小葉欖仁樹，本為一處攝影秘境，近幾年因絕美黃金隧道吸引遊客朝聖，至今已是年度熱門景點。如今最美大學又成功迎來了夢幻花期，四公里的林蔭大道慢慢接力換上新裝，綠、黃交織的樹葉加上地上落葉花毯，成為一幅媲美國外美度的大自然畫作。
透過攝影好手最新搶拍的閃亮美景，瞬間一掃前陣子的雨季陰霾，不論站在哪個角度與「小葉欖仁步道」入鏡都充斥浪漫泡泡，還彷彿穿越到了韓國的秋季氛圍，預計3月起有望成為最夯打卡亮點，喜歡金黃景致的人別錯過。
中正大學小葉欖仁大道
地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
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