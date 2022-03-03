台南國華街美食地圖8選　富川麻糬、永樂米糕、修安扁擔豆花、碗粿魚羹傳統必吃

說到台南，大家會想到什麼？對，就是台南美食多！現在就是要帶大家到國華街三段這邊吃美食，這邊有一座知名的永樂市場，還有一個什麼都賣的水仙宮市場。如果說把這兩個市場加在一起的話，那大概要吃個三天三夜吧！這次我們就從永樂市場這邊出發，再慢慢進攻水仙宮市場。出發前往富川麻糬、水仙宮青草店、台南一味品碗粿魚羹、永樂米糕、修安扁擔豆花、My老爹紅茶屋、亞德當歸鴨、金德春捲等。

中西區 國華街美食特輯：富川麻糬

￭電話：06-229-5332

￭地址：台南市中西區國華街三段191號

￭營業時間：9:45-19:00

第一站當然是可以買帶著走的麻糬囉！富川麻糬是間有各式甜點，像是銅鑼燒，還有Vicky家超愛的綜合麻糬的傳統甜點店。麻糬一定要當日買當日吃，口感最好，一盒100元的麻糬總共10顆，吃起來剛剛好。

中西區 國華街美食特輯：水仙宮青草店

￭電話：06-225-8349

￭地址：台南市中西區國華街三段183號

￭營業時間：8:30-20:30

水仙宮青草店的飲品是可以帶著走的，所以不一定要在現場喝，來到台南的遊客可以買杯或買罐家回飯店或民宿，這樣才能吃更多美食。

中西區 國華街美食特輯：台南一味品碗粿魚羹

￭電話：06-225-8349

￭地址：台南市中西區國華街三段183號

￭營業時間：5:00-17:00

台南一味品碗粿魚羹人潮真的有點可怕，不少人在這邊用餐或外帶，不難想像這間店多受歡迎了。不過，台南人對於碗粿有其特殊的喜好，這一間或許知名，但也或許不是最好吃的，台南一味品碗粿魚羹的碗粿沾醬頗多，然而裏頭的肉和香菇等卻沒有其他店家來的多！可能我個人比較喜歡吃餡料多的，不過它們家的碗粿超扎實的，喜歡這樣口感的朋友不妨一試。

魚羹料多實在，一點點兒勾芡，加上白胡椒粉，還有嫩薑，便是一碗令人滿足的魚羹了，對部分北部的朋友來說，似乎稍微比較甜一點，不過這個也是見仁見智嚕。

中西區 國華街美食特輯：永樂米糕

￭電話：06-224-6070

￭地址：台南市中西區國華街三段171號

￭營業時間：10:30-19:00

接下來要帶大家去喝四神湯跟吃米糕囉^^米糕小份的30元，可以用盒子裝，也可以用粽葉盛裝，想要粽葉盛裝要特別跟老闆說一下，這是不需要加價的，用粽葉裝的米糕吃起來比較有儀式感，回家加個熱口感也好好呢！

中西區 國華街美食特輯：修安扁擔豆花

￭電話：06-226-1069

￭地址：台南市中西區國華街三段157號

￭營業時間：8:00-21:30

讓我們再繼續走下去，這裡有修安扁擔豆花，這個修安扁擔豆花也是非常知名，另外一家在安平的茂記黑豆花，也是Vicky家很喜歡的豆花店。

話說這個修安扁擔豆花竟然還有哈拉認證，這也太神了吧！

每次到修安扁擔豆花，Vicky不會只買一兩份，每次都是買一大盒裝回家，店家會附上糖水，如此一來全家便可盡情享用，同樣地，回飯店也可以這樣和同行親朋好友分享，尤其是小孩——超愛。

寫到這邊，大家對青草茶有興趣，還是對麻糬和豆花呢？台南真是美食天堂，幾小步就有一家知名小吃。

中西區 國華街美食特輯：My老爹紅茶屋

￭電話：0966-136-053

￭地址：台南市中西區國華街三段142號

￭營業時間：7:00-19:00，周一公休

接下來呢~我們就要走到對面去買My老爹紅茶屋，這個My老爹紅茶屋是古早味的，從無糖到全糖通通有，建議買一整罐紅茶比較享受，這個回家可以放個兩三天沒問題。

中西區 國華街美食特輯：亞德當歸鴨

￭電話：06-221-0273

￭地址：台南市中西區國華街三段180號

￭營業時間：10:10-17:30，周一和週五公休

接下來就要去我們家文青哥很喜歡的亞德當歸鴨，孩子喜歡吃亞德當歸鴨的雞肉飯，還有米血，這個帶回家吃口感差不多，不過，可別隔餐加熱了，口感真的會不一樣。

中西區 國華街美食特輯：金德春捲

￭電話：06-228-5397

￭地址：台南市中西區民族路三段19號

￭營業時間：7:00-17:00，周二公休

接下來分享的金得春捲，似乎是遊客們到台南一定要吃的，非假日都在排隊了，更何況假日，這天見到只有排一個，立馬買了兩卷微微糖的春捲滿足口腹之慾。

不論是俗女養成記裡陳嘉玲吃的超甜春捲，或是鹹甜鹹糖的微微糖，店家都可以依照個人喜好做調整。

好柔嫩的春捲皮，吃起來口感好好，裏頭包的高麗菜好青脆，蛋皮配上點花生粉好好吃。不過肉不是瘦肉，是三層肉，如果不喜歡也可以請店家不要加。話說，有回到嘉義作客方知，嘉義的鄉親們會把油麵放到餅皮裡面吃，超特別的，果然各地風土民情不太一樣。

中西區 國華街美食特輯：花樓二號店

￭電話：06-221-0777

￭地址：台南市中西區民權路三段55號

￭營業時間：8:00-17:00，六日到18:00

永樂市場與水仙宮市場比鄰而居，水仙宮市場販售各種食材，真的很好逛，有時候買菜買累了，就會到咖啡廳歇息，這花樓咖啡廳已經開到第三間了，森林系療癒系的咖啡廳，不僅氛圍棒棒，咖啡也好喝。

國華街小吃美食先分享到這邊告一個段落，接下來還會繼續再跟大家分享，所以一定要追蹤Vicky媽媽的遊樂園喔！

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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