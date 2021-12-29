精選8家超人氣台南早午餐！文青風、老屋改建、日式美式風格通通有

說到台南，除了琳瑯滿目的在地小吃，更是有許多美味又豐盛的台南早午餐，每一家都有其獨特的風格，無論是文青老屋風、美式及日式都有！今天小編要推薦8家超人氣台南早午餐，快來筆記筆記！

裏葉

裏葉。 圖／IG, hueiwen_lifediary

裏葉是一家位於巷弄內的早午餐店，雖然地點和招牌都相當低調，但是還是擁有超高人氣！整家店就是由老屋改造而成的早午餐店，將不同的香料疊加融入到餐點中，每一道的口味都恰到好處的美味，還會定期更新菜單，完全是一家既神秘又充滿驚喜的小店，除了早午餐點，布丁也是裏葉的必點推薦。來台南的朋友別忘了避開週五週六公休日，別撲空囉！

小編小提醒：裏葉不接受浪費餐點的踩點拍照，若要拍照也不可以移動店內物品及拍到店內人員哦！

營業時間：10:00-15:00（週五週六公休）

地址：台南市北區西門路三段45巷42弄10號

小北家灶咖

小北家灶咖。 圖／IG, judy810721

就算以小吃為重不吃早午餐的旅人，也很難不聽過小北家灶咖！營業期間只要經過就是在排隊，如此超高人氣必定有它獨有的魅力！小北家灶咖為老宅改建，店內圍繞綠色植栽，環境悠閒放鬆；餐點的部分會由店員細細解說，每一口都能吃到店家堅持選用好食材的用心與溫度，愜意的早晨坐在悠閒的老宅裡享用美味的早午餐，別有一番風味啊～

營業時間：09:00-16:30（周三公休，其他公休日會公布在小北家灶咖 ZAOKA FB）

地址：台南市中西區郡緯街68號

後座熟食店

後座熟食店。 圖／IG, thunnie9095

後座熟食店的營業宗旨很有趣～想要「保持肥胖」的人就來吧！後座熟食店主要販售美式粗暴早午餐與選物，外觀明明是老宅，店內卻充斥著讓人放鬆的美式風格，這裡販售漢堡、三明治等早午餐以及老闆的各式美式復古玩具收藏，有的販售、有的擺設（記得不要隨便拿取哦），還有可愛的店貓四處穿梭哦！雖說是粗暴的美式午餐，但是其實美味又用心啊！

營業時間：11:00-17:00（公休會公布在官方粉絲團）

地址：台南市中西區南寧街136巷8號

性格せいかく

性格せいかく。 圖／IG, iamleemira

性格せいかく早午餐店有一種日式老宅風，文青又有氣氛，主要以客製精美的拉花聞名，好像不管人物、卡通人物、寵物等多複雜的拉花，來到這裡都能夠被實現！每天早上九點到十點可以免費指定拉花哦（不過若是太複雜仍須加價唷！）。除了必點的拉花，店內提供三明治及清爽的沙拉麵，而且服務很親切，推薦大家來台南也可以來療癒一下！

營業時間：09:00-15:00（週三週四公休）

地址：台南市北區成功路68巷4-5號

Bon Brunch

Bon Brunch。 圖／IG, purplefake

Bon Brunch由老屋翻新，販售的品項包含紅酒牛肉咖哩飯、明太子義大利麵，還有必點的法式吐司系列，有爐烤鴨胸、板腱牛、松阪豬、香料雞腿等不同口味，隨餐還會附上濃湯、飲品、沙拉，這早午餐吃起來很法式，非常享受，是會讓人吃了覺得驚豔的文青早午餐！

營業時間：09:00-16:00（週二公休）

地址：台南市中西區新美街101號

日日享食

日日享食。 圖／IG, ilove0617

日日享食主要販售早午餐盤餐，法國吐司、漢堡、沙拉、餐包，加上店家的巧手料理擺盤，品項豐富，好拍又美味。最棒的是日日享食主打健康，以絕不添加任何看不懂的化學成份為宗旨，希望用餐的消費者都能吃得健康，如此健康的美味早午餐完全是小編的菜啊！推薦第一次去的話可以點220元的日日套餐，主餐、麵包、抹醬、水果沙拉、歐姆蛋跟紅茶一次滿足，CP值超高！

營業時間：09:30-17:00（週四公休）

地址：台南市東區東門路一段156巷2號

樂禾田

樂禾田。 圖／IG, ohmykpig

樂禾田在台南有兩家分店，是一家擁有濃厚日式風格的早午餐店，烤飯糰、烏龍麵都可以在這裡吃到，隨餐還會附上茶碗蒸、沙拉、小食等，如果想吃漢堡、軟法或是鬆餅都有提供，份量也很足，連男生都可以吃得很飽！店裡的空間寬敞舒適，配上美麗的餐具，整體營造出讓人放鬆的悠閒氣息，也是台南相當知名的早午餐店之一哦！

營業時間：平日09:00-16:00週六日09:00-16:30

地址：

【海安店】台南市北區海安路三段735號

【安平店】台南市安平區安平路50號

鹿耳晚晚

鹿耳晚晚。 圖／IG, bowei_tainanfood

白天主打早午餐、晚上賣深夜甜點！鹿耳晚晚擁有大片落地窗，整個空間寬敞舒適又有超棒的採光（可以輕鬆地將餐點拍得很漂亮XD），超級文青的呀！提供的餐點很多元又美味，可以單點漢堡、帕尼尼或是選擇方案升級成豐盛的早午餐盤餐，來到這裡沒有用餐時間限制，只管放鬆吃飯就好！

小編偷偷說：鹿耳晚晚也是毛孩友善空間，記得攜帶提籃或是牽繩唷。

營業時間：

週一至週三08:30-14:30

週四至週日08:30-14:30／18:00-23:30

地址：台南市東區林森路一段153巷19號

多吃幾天！台南住宿推薦

捷絲旅-台南十鼓館

捷絲旅-台南十鼓館。 圖／agoda

住宿特色：

1.就在十鼓仁糖文創園區旁邊，距離奇美博物館也很近

2.附設停車場、泳池、室內交誼廳和戶外休息區

3.提供八種種房型，上下舖到家庭房都有

4.Agoda訂房網評價8.8/10

地址：台南市仁德區文華路二段300號

台南友愛街旅館

台南友愛街旅館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 走路6分鐘到保安路

2. 共享廚房、大露台、書房等共享設施

3. 獨立客房、背包客床位皆有

4. 超美工業風設計、乾淨有質感

5. Agoda訂房網評價9.4/10

地址：台南市中西區友愛街115巷5號

台南許多熱門的早午餐店都隱身在巷弄內，且都是由老宅改造，一家比一家厲害，實在是競爭激烈呀～如果在台南停留的天數有限，不妨參考小編推薦的這八家，現在就把這篇加入口袋名單，下次不用再選擇障礙啦！

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