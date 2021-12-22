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賞海景、吃海鮮！ 來布袋就是要享用餐桌上的在地海味

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以布袋在地海鮮特製的元氣海鮮粥。　圖：布袋海風長堤民宿／提供
以布袋在地海鮮特製的元氣海鮮粥。　圖：布袋海風長堤民宿／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】現在國旅正夯，想趁著周末假日安排一趟海岸美食之旅，不妨來台灣西部濱海的嘉義布袋，體驗不同的人文風情和在地特色美食！

嘉義布袋港是西岸知名的漁港，經過整建後已成為國際化商港，也是搭船前往澎湖旅遊的碼頭。布袋坐擁優閒的沿海風光，有蚵棚、濕地、侯鳥等景觀，還可搭乘觀光漁筏出海賞沿海濕地生態，造訪超人氣打卡熱點-高跟鞋教堂，而港口附近知名的布袋觀光漁市，是民眾大啖在地特色海味美食的去處，因此周末假日總是吸引許多旅遊人潮。

▲嘉義縣布袋鎮海景公園的高跟鞋教堂。　圖：Shutterstock／來源
▲嘉義縣布袋鎮海景公園的高跟鞋教堂。　圖：Shutterstock／來源

歷史悠久的布袋觀光漁市，也是規劃良好的漁產品直銷中心，上百攤位販賣著當季當日現撈的各式各樣新鮮肥美的海鮮漁獲、海鮮加工品，任君挑選。還有海鮮羹、蚵仔煎、虱目魚丸湯、土魠魚羹等美味的海鮮小吃，各種生猛海鮮料理，強調就是夠鮮。

▲元氣海鮮粥榮獲創意早餐PK賽金食獎。　圖：布袋海風長堤民宿／提供
▲元氣海鮮粥榮獲創意早餐PK賽金食獎。　圖：布袋海風長堤民宿／提供

所謂靠海吃海，布袋在地人連早餐都少不了海味。嘉義在地知名的「布袋海風長堤民宿」，推出超彭湃的元氣海鮮粥早餐，利用在地新鮮的食材，包括海鮮四寶-鮮蚵、虱目魚、蛤蠣、白蝦，以及秘制的海鮮高湯、在地所產的江山米所共同熬煮的「元氣海鮮粥」，並搭配麻油菜脯和雞蛋豆腐佐特調蛤蜊XO醬等兩樣配菜，在2021年嘉義縣觀光學院創意早餐PK賽中，更榮獲「金食獎」殊榮。民宿女主人表示，希望透過在地的新鮮食材，未來能提供入住民宿的客人，有個元氣的早餐，一整天都充滿了活力。

▲舒適的民宿客房。　圖：布袋海風長堤民宿／提供
▲舒適的民宿客房。　圖：布袋海風長堤民宿／提供

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