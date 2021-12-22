賞海景、吃海鮮！ 來布袋就是要享用餐桌上的在地海味

鹽水是台南地區創建最古老的城鎮，若是愛好歷史懷舊的旅客，那麼台南鹽水是一個能夠讓人好好享受歷史氛圍的旅遊景點。走在鎮上能夠發現保存良好的日式建築，充滿巴洛克式風格的古宅引人入勝，以漫步的方式體會鹽水，能夠讓人沉澱身心，感受獨屬於台南的在地風情。

2021-12-18 10:59