顛覆印象小旅行！ 日系咖啡廳美食、夢幻溫室蝴蝶花園 享受嘉義悠閒時光

嘉義購物節強力開跑！嘉義不只擁有超夯的阿里山小火車、日出，以及大自然的好山好水，還興起了許多氣氛滿點的咖啡廳，給你一個聞著咖啡香享受時光的空間；還有神秘的昆蟲館，讓你近距離與蝴蝶共舞。如果想到旅遊通常不會馬上聯想到嘉義，那這回就讓ReadyGo來顛覆你的嘉義印象。

＃BES coffee

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位在嘉義市，CP值非常高的一間日系咖啡廰，店內裝潢大量使用木質，傍晚時分經過陽光斜射更透露出溫和的氛圍。許多熱門餐點只需要一張百元鈔就能夠吃進肚子裡，絕對可以不傷荷包又能小小偷閒，是學生們、小資族最優質的放鬆、歇息之處。另外，喜歡喝淺焙豆子的朋友們有福了，店家非常貼心提供深焙及淺焙兩種選擇，讓喜歡喝淺焙咖啡豆的客人們也能好好享受咖啡時光。

圖片來源／IG@thinking_chiayi

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圖片來源／IG@barbiechang6610

｜電話：0909-712-080

｜地址：嘉義市西區國華里長榮街278號

＃穀谷

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嘉義指標性的超人氣店家非它莫屬了——穀谷。穀谷隱藏在巷弄之中，不仔細找就會與它擦身而過。一到門口便能看見非常日式風格的門簾隨風擺動著，光站在店門口的畫面就可以感受到它的非比尋常。是懷舊、復古的老宅改建而成，環境打理得十分有條不紊且窗明几淨，就連內部裝潢都給人一種純淨的氛圍。

圖片來源／IG@oba_in_chiayi

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香料咖哩控絕對要吃吃看他們家的咖哩，香氣濃郁讓人記憶猶新，且這絕對不會是前來穀谷點的唯一一道料理，因此前往穀谷前絕對要帶著空空的胃前往，這樣才能「滿載而歸」呀～

圖片來源／IG@oba_in_chiayi

｜電話：0919-330-115

｜地址：嘉義市興中街132號

＃桃城豆花－光華路

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超有情調的質感豆花店，就連當地人都對它讚不絕口。雖然名為「豆花店」，實則藏了非常多豆花以外的餐點，像是經過炙燒的糖烤鳳梨、北非烘蛋——夏卡西卡，都是讓眾人為之驚嘆的料理。綿密的豆花、基底可以選擇糖水或是甜度不高的豆漿，一顆顆清透的珍珠，都是讓熟客一來再來的原因，推薦吃完甜食想吃鹹食，吃完鹹食又想吃甜品的朋友們拜訪！

圖片來源／IG@jerry_0811

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｜電話：05-228-7789

｜地址：嘉義市光華路65號

＃義興醬園-義興嘉釀醬油

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吃完美食，就要來點DIY的行程，順便消化消化滿肚子的美味佳餚。醬油，是台灣人百年共同的記憶，是這片島嶼上無可替代的黑金佐料。義興醬園致力傳統黑豆蔭油文化及友善土地的推廣，並且秉持「要做，就要做自己敢吃的醬油」初衷，開放釀造廠房，讓製作流程透明化，民眾能夠更加了解自己所食，更能放心食用。堅持古法釀造日曝180天，使用大甕曝曬出滴滴甘醇，創造出台灣人最熟悉的味道。

【DIY體驗資訊】

・醬煮：製作個人醬油，每份$200

・漂釀：體驗釀造醬油，每分$350，需提早一周預約（滿10甕開課）

｜電話：05-232-1268

｜地址：嘉義市西區北新路250巷52號

＃嘉義大學昆蟲館

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快來場探險！嘉大昆蟲館沒有壯闊驚人的外表，但是一進到室內卻能讓人為之驚艷。場館不算大，卻充滿各種讓人眼睛為之一亮的昆蟲標本，帶著小朋友們前來絕對再適合不過。場館內甚至擁有「旋轉彩蝶柱」矗立著，在燈光照射之下顯得格外壯觀，也是讓許多大朋友小朋友們停下腳步的原因。

圖片來源／IG@_kim1990_

另外，整個場館最受到歡迎的就是溫室蝴蝶花園，高達二十五種蝴蝶們翩翩飛舞於圓形的玻璃溫室中，幸運的朋友們還能目睹蝴蝶停留在指尖的畫面呢！

圖片來源／IG@_kim1990_

圖片來源／IG@sinyi_huang

｜電話：05-275-0360

｜地址：嘉義市東區學府路300號

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