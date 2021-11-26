天冷就南下補充陽光、美食！暢遊台南版亞馬遜河　再爽嗑老字號沙茶火鍋與牛肉湯

跟著 Claire 於 2020-10-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 億哥牛肉湯後甲店（南紡）、四草綠色隧道、十八卯茶屋。 最近北部一直下雨、天氣又變冷🥶真的好煩‼️ 決定就來台南感受一下當地的陽光、熱情、美食吧☀️Let’s Go‼️🙈

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億哥牛肉湯後甲店（南紡） | 1 小時

凌晨就出發開車到台南，一想到台南就直接聯想到牛肉湯🥩，對當地人可以說是家常便飯，更充斥在早餐、中餐、晚餐、宵夜當中，但對於外地人來說， 新鮮現沖的溫體牛則是在地文化、獨樹一格的美食象徵👏🏻我已經吃過非常知名的文章牛肉湯，但個人覺得真的還好，而且排隊人潮真的很誇張😱，價格上也貴了些🥺所以這次來試試位於圓環上24小時的牛肉湯，店內乾淨上菜速度快，菜色也算多元。😋點了牛肉湯、青菜炒牛肉、炒麵，這牛肉湯以蔬果、牛腩和牛大骨熬製而成的鮮甜湯頭，再加上每日現宰的溫體牛肉片，這個新鮮真的感受到了❤️

四草綠色隧道 | 3 小時

接著來到台南的水上綠色河道，堪稱是迷你版的亞馬遜河，購買門票後(全票$200元)，搭著竹筏、穿著救生衣、戴著帽子(因為有機會被樹K到)、和一群人出發囉！🤣沿途解說員敬業的解說，叫我們往這邊、往那邊看，但是人真的很多，而且是坐在會被人頭擋住的位置，所以有點可惜😭但不得不說這邊涼涼的、樹木搖曳，會讓人有放鬆的感覺，導致船開回途的時候真的滿想睡覺的🤣🌱

十八卯茶屋 | 4 小時

接著回到市區，因為早餐太過於豐盛，所以快到中午時刻，還沒有到很餓的感覺🤣，先是到了在地人推薦的百年日式老屋建築的柳屋：十八卯茶屋。在日治時期這個屋子叫做「柳下食堂」，又有人稱作「柳屋」，是由日本人柳下家族經營的，現在由奉茶的創辦人接手，重新以十八卯茶屋重現柳屋的原貌。翻開了菜單，據說台南老紅茶是必點，但我點的是珍珠奶茶，非常好喝‼️有試喝了朋友的紅茶🍹，喝起來甘醇順口又有些微的清涼fu，是一個很適合坐著聊一個下午的店😌

邱爸爸傳統豆花 | 1 小時

喝完午茶後，當然也要來個甜點你們說對不對❓🤣用Google map搜尋豆花店，並點選星級數最高的(4.9🌟)是一個路邊車攤，每天限量、售完為止喔‼️豆花是採用非基改的黃豆製作，口味有四款：原味、花生、紅豆和粉圓，點了一杯綜合的🤤一拿到手有點嚇到，這個料根本就是塞爆杯子了🤣大概吃兩杯就可以抵正餐了，而且超便宜‼️在台北沒有這種價位，如果有的話我一定會每天吃🤩

小豪洲沙茶爐本店 | 3 小時

回飯店休息後，和台南客戶約在已經好幾訪的小豪洲沙茶爐，創店於民國50年初，老闆隨國軍退伍來台後定居在台南，這就是家鄉祖傳祕方的沙茶火鍋，現在已經傳承到第四代了🤓這間有名的關鍵就是沙茶醬，用花生粉、蒜頭、蔥、甘草與紅糟加上30幾種中藥調配而成，放置1個多月讓味道徹底融合，口味鹹甜不油膩、比起一般市售沙茶醬吃起來還要順😍旁邊還有蔥、蒜、辣椒可以讓客人自己調配。可以看到這照片‼️不要懷疑，每次我們幾乎都點這麼多😎搭配啤酒就是人生一大享受❤️

神農街 | 2 小時

神農街原先是台南非常老舊而且逐漸沒落的街道，近幾年發展成文青街道，街道兩旁佈滿許多各種濃濃手作、復古文創風格🤓無論是白天或是夜晚來，都有不一樣的風格💖漫步過去觀察到許多網路推薦的必訪酒吧、茶店、咖啡廳，現在已經晚上9點多，竟然還有這麼多人，店裡的顧客與老闆有說有笑、熟客般招呼，忽然覺得身為臺南人真幸福☺️

鬍鬚忠牛肉湯 | 1 小時

接著第二天凌晨4點出發趕回台北，早餐不可少(威‼️會不會太早)，我選擇牛肉湯again🤤 這間鬍鬚忠是在地人推薦的，民國81年就創立，牛肉更是有分等級：上等、花紋、頂級，點了花紋牛肉湯(當然要最肥的🤣)肉嫩、湯頭清爽不油膩，又點了炒蒜頭牛肉，口味偏重偏油，但蒜頭炒到微焦非常好吃(好下飯)❤️，第一次吃到滷肉飯是用牛肉滷的，比起豬肉比較清爽，多了牛香味😇吃飽上路😻🙌🏻

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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