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嘉義新亮點！民雄「360度景觀跨橋」亮燈　夜景地標美度破表

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「民雄之森」景觀橋總長約225公尺，淨高約5公尺，最大跨距為34公尺。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
「民雄之森」景觀橋總長約225公尺，淨高約5公尺，最大跨距為34公尺。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

嘉義新地標夜景版搶先看！全長225公尺的「民雄之森」景觀橋橫跨嘉義市與民雄鄉的主要幹道台一線，搶眼的曲線造型曝光後一直備受熱議。而攝影好手日前成功捕捉亮燈的畫面，夜幕低垂時有了燈光加持的璀璨景致令人驚艷，有望成為在地人最新閃耀亮點。

最新現場圖。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
最新現場圖。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

「民雄之森」景觀橋斥資超過9000萬打造，耐震設計達7級地震，建築主體以民雄舊名「打貓」為設計理念，特別融入貓咪映象，橋體環繞貓掌地景植栽，提供360度景觀視野。而橋頂則以平埔族菱形圖騰為元素，設置遮蔭棚架及花台綠美化，並兼具人行道、自行車道功能，增添綠色休閒據點。

最新現場圖。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
最新現場圖。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
最新現場圖。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
最新現場圖。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

此外，「民雄之森」景觀橋串聯台一線綠廊，於森林公園側規劃景觀平台，讓民眾可欣賞整座橋體及台一線道路風光，官方也期望結合周邊表演藝術中心、森林公園、行政區及航太中心等，展現跨橋的多功能性，民眾未來可白天散步、渲染藝術氣息，晚上還能看夜景，指標性新行程不妨先納入口袋名單。

完工前的現場圖。圖／嘉縣建設處提供
完工前的現場圖。圖／嘉縣建設處提供

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