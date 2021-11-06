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一顆只要4元！台南34年無名手工煎餃　隱藏版小吃每天只賣300顆

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這間台南煎餃沒有名字、沒有招牌，但是卻有34年悠久的歷史了。這裡只有賣一樣產品，就是煎餃，基本上都是阿伯每天現包的，所以每天能販售的數量真的有限。像我來這裡的時間已經五點多了，每一個人下車的問法都是：「阿伯還有嗎？」，你看看有多難買就好了。就跟著愛吃輝來吃吃看這間在鹽埕天后宮前面的無名台南煎餃吧！

這間下午三點就開始販售了，就可以看到陸陸續續一堆人來購買，甚至很多學生都會在「隱形圍牆」前面跟阿伯喊幾顆幾顆。

這裡的煎餃都是手工製作的，爐子只有一爐，所以要稍微等待一下。

看到大鍋煎餃一出爐那期待的感覺，真的是相當著迷。

整體來說：

一顆四元的煎餃，儘管在台南，在這個現代社會，真的、真的、真的很少見了，而且這煎餃還不是特別小顆，看起來就像迷你煎餃的感覺，咬下後那扎實的豬肉內餡是真的會讓人嚇到，這價錢吃到的內餡不是空虛那種，外皮煎的酥酥脆脆的，卡滋卡滋作響就是讓人感到幸福。

鹽埕天后宮前無名煎餃

地址：台南市南區鹽埕路291巷15號

時間：1500-1800(賣完就收)

電話：無

停車：無

體驗時間：110/10

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