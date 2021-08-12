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台南最美海岸嶄新登場！「黃金海岸廊道公園」改造升級重新開放

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲黃金海岸廊道公園堤頂步道。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供
▲黃金海岸廊道公園堤頂步道。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市黃金海岸廊道公園歷經1年6個月努力，已於今年7月底完成改造，隨著近期警戒降級，已於8月6日重新開放，以全新面貌登場，歡迎您走訪台南市最美麗的海岸，欣賞由陽光、沙灘、海浪、夕陽所譜出的浪漫美景。

▲黃金海岸船屋欣賞夕陽美景。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供
▲黃金海岸船屋欣賞夕陽美景。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供

臺南市長黃偉哲表示，在過去，黃金海岸曾因環境變遷造成海岸退縮，現經第六河川局完成黃金海岸沙灘養灘、填砂造陸工程已具成效，重現黃金海岸之美，另外市府也投入工程總經費約9000萬元，改造過程中，除了改善堤岸階梯，打造無障礙環境外，更將土堤培厚，增加堤頂活動空間及休憩設施，而公園植栽亦經過重新設計及配置，呈現熱帶風情的棕櫚椰林。

▲黃金海岸廊道公園，是充滿特色的疫苗施打站。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供
▲黃金海岸廊道公園，是充滿特色的疫苗施打站。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供

臺南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，市府特別在7月27日、28日，為方便上班族安排時間接種COVID-19疫苗，利用黃金海岸方舟做為的特色夜間疫苗施打站，黃金海岸廊道公園也特地配合疫苗施打期間，開放讓民眾搶先體驗園區新風貌。

黃金海岸往北可串連安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，往東經台86線串聯奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點，是臺南市觀光旅遊網絡的重要節點，更是臺南市觀光旅遊新亮點。

▲IG打卡景點「黃金海岸方舟」。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供
▲IG打卡景點「黃金海岸方舟」。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供

另外，網美最愛的IG打卡景點「黃金海岸方舟」，就位黃金海岸廊道公園中央，近日國內疫情逐步趨緩，黃金海岸方舟目前也積極地籌備正式營運相關活動，黃金海岸方舟有著宛如偶像劇般浪漫的場景，期待在不久的將來，以嶄新的風華與大眾見面，勢必掀起另一波台南市黃金海岸的觀光旅遊風潮。

▲北門區-井仔腳瓦盤鹽田（黃俊瑋攝影）。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供
▲北門區-井仔腳瓦盤鹽田（黃俊瑋攝影）。 　圖：臺南市政府觀光旅遊局 ╱提供

環顧整個大臺南旅遊，除了黃金海岸外，臺南西濱地區也有很多美麗景點，如北門區的井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區；將軍區的馬沙溝彩繪村、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田；七股區的七股鹽山、頂頭額沙洲、國聖港燈塔等等，都非常空曠、風景宜人，值得前往旅遊。

此外，臺南西部濱海地區農漁資源豐富，有許多特色農特產，包括北門區農會熱銷「虱目魚」系列產品，如虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚肉鬆等；將軍區農會的牛蒡什麼魚酥、牛蒡香鬆、牛蒡茶等，馬沙溝觀光休閒協會的火燒蝦乾、火燒蝦蛋捲、烏軋糖等；七股區農會的虱目魚罐頭、七股鹽山限定的鹽皂、鹽冰棒、鹽滷豆花等，都非常具有在地特色，也都非常值得至現場品嚐或採買送給親朋好友當伴手禮。

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觀光 國家公園 虱目魚

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