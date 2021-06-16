現蒸小籠包「14顆才40元」！台南永康最強銅板美食　再來份水餃才叫內行

於 2021/03/03 出發，總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 無米樂菁寮嫁妝老街、仙湖農場、174翼騎士驛站。 穿膩了時裝了嗎？來場復古變裝秀吧！古色古香的建築和氛圍，彷彿走入時光隧道，毫無違和感的融入其中，為這場旅行創造美好的回憶吧！

2021-06-14 21:01