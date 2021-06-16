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現蒸小籠包「14顆才40元」！台南永康最強銅板美食　再來份水餃才叫內行

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@lexiedaily85授權＆IG@taiwanfoodeat授權、IG@kelly_foodlife授權
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居家防疫先來更新銅板美食清單！繼早前介紹3元水餃的佛系老店，今天要跟大家分享位於台南永康的超猛小籠包，14顆只要40元，平均一顆3元有找，一次塞兩顆入口超滿足！

圖／IG@kelly_foodlife授權
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這家位於永康大灣的「Q皮小龍包」營業十幾年，為在地人想私藏的必吃美食，親民價位的小吃吸引不少饕客嘗鮮，為平日限定夯店。其中最熱門莫過於每日手工現包的小籠包，部落客台灣找美食表示雖小籠包比一般尺寸小，但現點現蒸14顆40元性價比極高，一口氣外帶兩份80元能搞定，一張小紅都有找。

圖／IG@kelly_foodlife授權、IG@lexiedaily85授權＆IG@taiwanfoodeat授權
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除了高CP值的小籠包，台南女孩凱莉吃透透也分享，店內的湯包相對大顆、一口咬下還有湯汁，一份8粒只要45元。而當中還有水餃必點，為口味最佳的餐點，另有酸辣湯可以搭配享用，就近台南人若初次造訪每樣點份帶回家都沒問題，其他人靜待疫後再出發吧！

圖／IG@lexiedaily85授權＆IG@taiwanfoodeat授權
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Q皮小龍包

地址：台南市永康區大灣路440號

營業時間：16:00-22:30（週末公休）

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