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3元水餃、10元紅茶！台南最佛系小吃店　銅板價外帶回家百元吃到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tainan_folate授權、IG@yehdaya授權
圖／IG@tainan_folate授權IG@yehdaya授權

防疫省錢救星來了！台南除了有南區以2元水餃著名的「里長乾麵」，其實中西區也有一家隱身廟宇旁的水餃店，販售超狂銅板價美食，3元水餃、10元紅茶、20元乾麵堪稱CP值爆表，防疫期間假日也開放販售每日現做的生水餃，帶回家自煮便宜又方便。

圖／IG@foodife_mo授權
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這家佛系小吃攤「穎川水餃」位於尊王宮壇廟旁，無明顯招牌但為在地饕客的最愛，疫情前開放內用時期常常一位難求。最早期水餃一顆2.6元，近兩年才極微幅調漲至3元，仍是罕見的低價，每顆水餃雖不大但內餡紮實，一口氣點個30顆也只要90元，不用一張小紅就能吃得飽。

圖／IG@yehdaya授權
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此外，店內也販售麵食及米粉，乾或湯一律20元，上面還撒有肉燥、肉片及豆芽菜，加顆10元魯蛋，配上一杯古早味紅茶，一日簡易午餐50元就能搞定。值得一提的是，店家的手工水餃原只開放平日開賣生食版，因應防疫期間例假和國定假日也加售，生熟價位一致為3元，但帶回家即可隨心情隨時開吃平價水餃，台南人就近出發吧！

圖／IG@tainan_folate授權
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潁川水餃


地址：台南市中西區康樂街70-2號
營業時間：09:00至17:00

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水餃 古早味 台南美食

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