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3元水餃、10元紅茶！台南最佛系小吃店 銅板價外帶回家百元吃到飽
防疫省錢救星來了！台南除了有南區以2元水餃著名的「里長乾麵」，其實中西區也有一家隱身廟宇旁的水餃店，販售超狂銅板價美食，3元水餃、10元紅茶、20元乾麵堪稱CP值爆表，防疫期間假日也開放販售每日現做的生水餃，帶回家自煮便宜又方便。
這家佛系小吃攤「穎川水餃」位於尊王宮壇廟旁，無明顯招牌但為在地饕客的最愛，疫情前開放內用時期常常一位難求。最早期水餃一顆2.6元，近兩年才極微幅調漲至3元，仍是罕見的低價，每顆水餃雖不大但內餡紮實，一口氣點個30顆也只要90元，不用一張小紅就能吃得飽。
此外，店內也販售麵食及米粉，乾或湯一律20元，上面還撒有肉燥、肉片及豆芽菜，加顆10元魯蛋，配上一杯古早味紅茶，一日簡易午餐50元就能搞定。值得一提的是，店家的手工水餃原只開放平日開賣生食版，因應防疫期間例假和國定假日也加售，生熟價位一致為3元，但帶回家即可隨心情隨時開吃平價水餃，台南人就近出發吧！
潁川水餃地址：台南市中西區康樂街70-2號營業時間：09:00至17:00
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