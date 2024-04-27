搶吃10元銅板價義大利麵！ 台中HUN混10周年推「任你夾娃娃機」 最大獎1年份免費義大利麵

現代都市人生活緊張，藉由運動舒壓的人們也越來越多。但除了維持體態之外，假如有個空間，兼具運動及休閒渡假感，是不是會讓生活更有美好的儀式感呢？位在台中市西區的「水舞生活會館」，在網路上有個傳奇封號「台中最舒適的渡假風格泳池俱樂部」，很多體驗過的會員網友們表示，在煩擾的城市裡努力生存，但一走進去這家會館，就能瞬間被舒適寬闊的運動休閒空間抽離煩惱，重新感受生活的美好。到底這家水舞生活會館有哪些魔力，今天就跟著小編一起來探個究竟吧！

2024-04-25 11:01