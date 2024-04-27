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搶吃10元銅板價義大利麵！ 台中HUN混10周年推「任你夾娃娃機」 最大獎1年份免費義大利麵

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／HUN混提供
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一年份免費義大利麵試手氣！ 台中一中商圈知名人氣義大利麵「HUN混」，歡慶10週年祭出特別活動優惠，除了為期一個月的「限定夾娃娃機任你夾」體驗，還有機會在5/10當日吃到超便宜10元銅板價招牌「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」！

圖／HUN混提供
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曾宣佈不到其他地方開店分，是專屬「台中人」的義大利麵餐廳「HUN混」，店內「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」，平價且不手軟的份量獲得週遭學生族群的喜愛，成為經常必點招牌，更在10年期間售出將近50萬份的佳績。

圖／HUN混提供
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為回饋支持的消費者，5/10當天限定，於「HUN混」一中店、逢甲店，提供10元銅板價「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」，各店限量供應100份，售完為止。

圖／HUN混提供
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於即日起至5/19，只要期間消費滿799元，就能體驗「限定夾娃娃機任你夾」活動，獎品包含現金折價券、各項週邊商品，以及最大獎「一年份橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」免費吃，完成打卡任務可以多玩一次哦！

圖／HUN混提供
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