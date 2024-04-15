快訊

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

高雄5月大男嬰疑遭虐「頭骨骨折」命危 保母遭逮羈押

快絕版了！注入老靈魂的「古早味蛋綿冰」吃Ｎ次都不膩 在地人掛保證：小時候吃過的味道

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Zoey Chien、冰弄暖食粉絲頁
圖／摘自Google地圖 網友Zoey Chien、冰弄暖食粉絲頁

你吃過快消聲匿跡的「蛋綿冰」嗎？位於南投埔里有間「蛋綿冰專賣店」，小小店面走文青路線，主要販售各式口味的古早味蛋綿冰，更有網友稱之為是「在埔里為數不多讓人回顧的冰店」，就能知道這蛋綿冰的魅力不凡。

圖／冰弄暖食粉絲頁
圖／冰弄暖食粉絲頁

巷弄裡都是好滋味！在Google擁有4.8高分的蛋綿冰專賣店「冰弄暖食」主打古早味蛋綿冰，是由蛋黃粉、奶粉及少許食用香蕉油製成的冰品，因此吃得到十足的雞蛋香氣與帶有年代感的香蕉油風味，「紅豆牛奶、雙圓牛奶、布丁星球」等口味蛋綿冰深受顧客喜愛與推薦，紅豆當日現煮現賣，芋圓大顆飽滿超有嚼感，每一款都值得試試看。

圖／摘自Google地圖 網友Joy Yen
圖／摘自Google地圖 網友Joy Yen

圖／摘自Google地圖 網友穎寶貝
圖／摘自Google地圖 網友穎寶貝

不少吃過的網友都給予「會再訪」的好評價，大讚蛋綿冰用料實在，每次來都來不及拍照就開動，還有埔里人激推掛保證，由此看出是一間廣受食客推薦的寶藏冰店。

圖／摘自Google地圖 網友張友翔
圖／摘自Google地圖 網友張友翔

此外，除了各式古早味蛋綿冰外，「冰弄暖食」也有提供日式烤糰子，趁熱吃超過癮，同樣推薦給準備前往探店的朋友們。

圖／冰弄暖食粉絲頁
圖／冰弄暖食粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友長勻
圖／摘自Google地圖 網友長勻

冰弄暖食

地址：南投縣埔里鎮中正一路28號

營業時間：12:00-21:00（公休日見IG公告）

IG：https://www.instagram.com/bnns_egg_ice/

編輯推薦

IG 冰品 南投美食 古早味 探店 文青

相關新聞

快絕版了！注入老靈魂的「古早味蛋綿冰」吃Ｎ次都不膩 在地人掛保證：小時候吃過的味道

你吃過快消聲匿跡的「蛋綿冰」嗎？位於南投埔里有間「蛋綿冰專賣店」，小小店面走文青路線，主要販售各式口味的古早味蛋綿冰，更有網友稱之為是「在埔里為數不多讓人回顧的冰店」...

台中北屯「質感咖啡廳」新開幕 四大洲精品咖啡釋放獨特香氣

知名連鎖咖啡品牌【Old rattan coffee 荖藤咖啡】在台中北屯隆重開幕啦！店內主打四大洲精品咖啡專賣，不只有產區咖啡豆，還有義式S.O.E或手沖咖啡可以選擇，讓忙碌的人們在城市裡也能享受精緻的咖啡文化。

台中老宅改建的咖啡廳，黎明新村特色小店午後散策

位於台中市南屯區的黎明新村是過去省政府時期所造的新市鎮，如今這一帶除了還有許多公家機關之外，也有許多特色獨具的小店。今天要介紹幾間在黎明新村的書店、咖啡廳、冰店、餐廳，有的由老宅改建充滿復古氛圍，有的則是簡約的日式風格，有機會到台中旅行時，也可以安排到黎明新村走走逛逛。

台中美食文創二日　農場採果、濕地觀夕生態之旅

從銅板美食到餐廳美饌，從手搖茶飲到夜市小吃，人文薈萃的台中市處處都有美味的誘惑，吃巧？吃飽？吃簡單？吃奢華？一次囊括。依山傍海的地理位置也讓自然美景渾然天成，傍晚來到清水海邊追夕陽，翌日漫步文創聚落之中，感受時髦都會區的流行脈動及異國氛圍。出發吧！遨遊台中啖美食、賞美景去！

北屯拉麵新勢力！精熬湯頭香濃撲鼻 創新風味「亼」刻品嘗

相信科目三這首歌大家並不陌生，但「科目蝦拉麵」的風味一定要親自品嘗過才知道！別出心裁的拉麵口味，融合法式與日式色彩的滋味，只有親身到【亼拉麵】體驗過才會懂。

這間烤鴨竟然有附鴨頭！排隊人潮沒停過，限量「蜜汁鴨翅」才是最厲害的

udn走跳美食／糖糖 台中烤鴨你最愛哪一間呢！這間位在美村路的北平烤鴨排隊人潮從來沒停過，生意好到爆！也是不少台中人的愛店之一，這間烤鴨很厲害，片鴨烤鴨盤裡頭竟然還有鴨頭，除了烤鴨外，還有蜜汁鴨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。