快絕版了！注入老靈魂的「古早味蛋綿冰」吃Ｎ次都不膩 在地人掛保證：小時候吃過的味道
你吃過快消聲匿跡的「蛋綿冰」嗎？位於南投埔里有間「蛋綿冰專賣店」，小小店面走文青路線，主要販售各式口味的古早味蛋綿冰，更有網友稱之為是「在埔里為數不多讓人回顧的冰店」，就能知道這蛋綿冰的魅力不凡。
巷弄裡都是好滋味！在Google擁有4.8高分的蛋綿冰專賣店「冰弄暖食」主打古早味蛋綿冰，是由蛋黃粉、奶粉及少許食用香蕉油製成的冰品，因此吃得到十足的雞蛋香氣與帶有年代感的香蕉油風味，「紅豆牛奶、雙圓牛奶、布丁星球」等口味蛋綿冰深受顧客喜愛與推薦，紅豆當日現煮現賣，芋圓大顆飽滿超有嚼感，每一款都值得試試看。
不少吃過的網友都給予「會再訪」的好評價，大讚蛋綿冰用料實在，每次來都來不及拍照就開動，還有埔里人激推掛保證，由此看出是一間廣受食客推薦的寶藏冰店。
此外，除了各式古早味蛋綿冰外，「冰弄暖食」也有提供日式烤糰子，趁熱吃超過癮，同樣推薦給準備前往探店的朋友們。
冰弄暖食
地址：南投縣埔里鎮中正一路28號
營業時間：12:00-21:00（公休日見IG公告）
IG：https://www.instagram.com/bnns_egg_ice/
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