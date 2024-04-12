台中老宅改建的咖啡廳，黎明新村特色小店午後散策

台中美食：黎明新村美食

位於台中市南屯區的黎明新村是過去省政府時期所造的新市鎮，如今這一帶除了還有許多公家機關之外，也有許多特色獨具的小店。今天要介紹幾間在黎明新村的書店、咖啡廳、冰店、餐廳，有的由老宅改建充滿復古氛圍，有的則是簡約的日式風格，有機會到台中旅行時，也可以安排到黎明新村走走逛逛。

回甘 Aftertaste

圖／@iamfattyboys

回甘 Aftertaste內有提供套餐、茶飲、咖啡和點心，是一間複合式的書店空間。書架上擺滿了店家的選書，整齊排放的書籍看起來相當療癒。除了到此用餐之外，也可以到此看書、找書。除了提供餐飲服務之外，店內也常會舉辦許多藝文相關的活動、講座，有興趣的話可以追蹤店家的臉書專頁，線上報名參與。

圖／@iamfattyboys

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地址：台中市南屯區干城街136號

營業時間：週一、四～六 11:30-17:30

連絡電話：04 2254 1368

桴汌珈琲

圖／@wanweihsin

去年新開的「桴汌珈琲」是一間由老宅改建，充滿日式風格的咖啡廳。店門口的木門與招牌，與周圍的老宅融合在一起，店裡的有室內和戶外的座位，各有特色。店內有提供咖啡、各式茶飲，以及巴斯克乳酪、達克瓦茲等甜點，特別要注意的是，店家沒有開放訂位，如果客滿則須現場候位。想要在充滿日式氛圍的空間裡喝下午茶，也可以選擇在平日下午的時段前往。

圖／@wanweihsin

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地址：台中市南屯區干城街116巷12弄20號

營業時間：公休日公告於店家 IG， 11:00-18:00

Mountaintown Liming

圖／@gwenn_82

苗栗的人氣咖啡廳「Mountaintown Coffee Roasters」在黎明新村也開了台中店，店面由老屋改建而成的，空間相當通透，陽光透進來，搭配店裡的綠色植物，形成了店內獨特又舒適的風格。到此除了可以點上一杯咖啡之外，店內也可以吃到肉桂捲、巴斯克起司蛋糕、檸檬塔等甜點。到此可以坐在店裡，聞著咖啡香，感受撒落的陽光，享受美好的午後時光。

圖／@gwenn_82

地址：台中市南屯區干城街145巷1弄9號

營業時間：公休日公告於店家 IG，11:00-19:00

花毛かき氷喫茶

圖／@el_ppa_624

能夠在炎炎夏日吃上一碗刨冰，非常消暑沁涼。日式刨冰店「花毛 かき氷喫茶」是由老宅改建而成，店內有提供季節刨冰、甜品和漬物等，不同的季節會推出不同的冰品，在草莓季、芒果季時，可以到此吃到好吃季節限定的水果刨冰，在窗邊找個位置，一口一口吃著刨冰，是最優閒的享受。

地址：台中市南屯區干城街243巷4弄16號

營業時間：週一、二 9:00-17:00，週四～日 13:00-18:00

連絡電話：04 2251 1052

珈裏

圖／@mmt_0616

珈裏的純白建築外觀與綠色植栽的搭配相當吸睛，店內的擺設以鄉村風、古典風為主，牆上還留有歲月的痕跡，給人一種溫暖的感覺。店內的餐點以咖哩為主，提供日式熟成牛肋條咖哩、印度奶油咖哩雞等料理，餐點一端上桌，可愛的擺盤讓人印象深刻，除了正餐之外，也有飲品、甜點可以選擇。在享受黎明新村悠閒的步調時，也可以到此享用精緻的餐點。

圖／@mmt_0616

圖／@mmt_0616

地址：台中市南屯區干城街116巷6弄20號

營業時間：公休日公告於店家IG，11:30-16:00

連絡電話：0937 847 848

山色 Shānsè

圖／@eatsallthetime

「山色 Shānsè」以泰式咖哩為主，提供鮮蝦蟹醬黃咖哩、瑪莎曼牛肋咖喱、綠咖喱嫩雞奶油果等主餐，還有泰姬瑪哈泰奶、花果薰香碧螺春冰茶、雪耳飲等特色飲品，以及芭納冰棍、布丁等甜品等。店家採全預約制，如果想過去用餐的話，記得要事先線上預約，以免向隅！

圖／@eatsallthetime

地址：台中市南屯區干城街107號

營業時間：週一、二、五～日 11:30-15:30

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