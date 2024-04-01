整碗都是蛤仔！彰化隱藏版好店「超爆量蛤仔麵」CP值超高 靈魂湯頭一滴都不能放過

整碗都是蛤仔！彰化在地美食「蛤仔麵」市場競爭激烈，爆量蛤仔、鮮美湯頭和銅板價三合一，才能在一級戰區中站穩腳跟。除了網路上廣為饕客熟知的「阿添蛤仔麵」外，這家「榮輝蛤仔麵」也是不容錯過的強者，價格更實惠，加點蛤肉量超足，霸氣鋪頂同時衝擊視味覺。

圖／IG@hanyu_912授權

「蛤仔麵」絕對是彰化代表美食之一，同樣位於彰化市的「榮輝蛤仔麵」價格更親民，小碗只要60元，還能加點每份10元的蛤肉，每份約有半湯匙（約10-12顆），肉量爆滿、鮮度超過癮。部落客玉玉分享點法，小碗蛤仔麵加點2份蛤肉，80元就能得到一碗浮誇爆量的壯觀蛤仔麵，剝好的蛤肉食用方便，絕對是懶人福音無誤。

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此外，吃蛤仔麵當然不能錯過鮮美湯頭，用蛤仔下去熬煮，自然甘甜且鮮味濃郁，許多網友都讚這家的湯頭超好喝，說是整碗麵的靈魂都不誇張。喜歡配小菜吃，則有老顧客推薦「雞捲、蝦仁餅」和「滷腸子」等，前兩樣油炸卻不膩，滷腸子則入味彈口，據說也是會讓人一吃成主顧的超值好店。

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榮輝蛤仔麵

地址：彰化縣彰化市民生路8號

營業時間：8:00-15:30

電話：04-7233719