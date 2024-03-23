就是要吃本土玉米！ 彰化埔心「朱家烤香玉米」 鄉間小路炭烤玉米 醬香滿滿古早味
udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃
朱家烤香玉米 | 炭烤玉米越來越少見，在彰化埔心油車村瑤鳳路2段旁，鄉間這一攤朱家烤香玉米一賣就是十幾二十年，以平價的炭烤傳統玉米擄獲民眾味蕾，烤玉米價格很合理，相當多人會特別繞來購買，炭烤本土玉米，吃起來醬香入味、古早味滿滿。
彰化埔心小吃
朱家烤香玉米鄰近員林台76線，在埔心瑤鳳路二段327號旁空地，其實這附近也是螞蟻爸的出生處，從小在這邊長大，這攤烤玉米我看網路評價不錯，找了一天路過順道請螞蟻爸載我來購買。
「土種仔」玉米，玉米籽粒比較大，吃起來有嚼勁，現在種植的人少，確實不好購買，大多是以糯米玉米取代，在這裡還能吃的到本土玉米真的很難得，也許未來會越來越少見。
攤子裡傳出陣陣的烤玉米香氣，我爸知道我想來拍這家朱家烤香玉米，下車後冷冷地說：叫姑姑。真是讓我驚嚇，怎麼這麼巧呢！我爸說老闆娘是小時候隔壁鄰居妹妹，在這裡烤玉米烤很多年了，世界上就是這麼巧，我想拍的攤家居然是螞蟻爸的親朋好友。
可以跟老闆說你喜歡的口感，軟的、硬的、Q的等，老闆會幫你挑玉米，而且這裡的烤玉米價格很平價，大約是40~55上下。
螞蟻爸挑了兩根本土玉米，老闆娘說今天的玉米比較醜(怎麼這麼可愛)，問要不要改糯米玉米，後換上一隻糯米玉米，兩根秤起來80元，阿娘威真的有夠便宜！現在一根40元烤玉米很少見了吧。
很多人返鄉都會來吃上這炭烤玉米，刷上獨家醬汁，反覆刷醬，燒烤的香氣四溢，而且本土玉米也不是每個月都有，烤玉米可是要看季節的。
姑姑指定這根土玉米給我吃，一點點小辣吃起來風味更好。
右邊螞蟻爸的手是糯米玉米。
純手工燒烤，吃起來醬香十足，不會太鹹，古早味十足！吃完一根還覺得不太夠，實在太香了。
（烤玉米10~11月開始營業，四月底五月初開始放暑假）
朱家烤香玉米
營業時間：12:00~17:00(週一公休)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路二段327號旁空地
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