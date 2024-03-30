姓曾的手藝都很好？餡餅人的私藏清單揭密！排隊美食「曾記餡餅」50元有找 內行人都知道要預訂
餡餅控加清單！餡餅是喜愛麵食者無法拒絕的美味，甜鹹口味輪著吃不會膩。苗栗頭份就有一間在地人都十分推薦的銅板價餡餅，最多50元就能吃到料多又會爆汁的「牛肉高麗菜餡餅」，不論是當作早餐、點心還是下午茶都超對味。
是不是姓曾的手藝都很好？台北有爆紅到停業的「曾家豆漿」，而苗栗則有超人氣「曾記餡餅」。位於頭份市的「曾記餡餅」是在地人都好愛且必吃的美味點心，鹹口的「高麗菜餡餅」樸實滋味，份量很足，就算沒有肉也讓人一口接一口，當然也有搭配牛肉、豬肉的爆汁餡餅可嘗，一個50元內就能大快朵頤。愛吃辣記得加獨門韭菜辣椒醬油，網友都大推「一定要加好加滿」。
而甜口味則有最經典的「紅豆餡餅」，50元能一次帶走兩個超划算，餅皮厚度有薄有厚，吃起來口感更豐富不膩，紮實紅豆餡讓人光看照片就好想咬一口。
部落客吃貨咪路貼心叮嚀，由於現場人潮眾多，建議先打電話預訂再去取餐，想要跟風吃一波的朋友快筆記吧！
曾記餡餅
地址：苗栗縣頭份市八德一路254號
營業時間：13:00-19:00（週日公休）
電話：0919-825-562
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