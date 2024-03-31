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UR LIVING首登台中！「BRUN、蜷尾家パン與PAZZO進駐」，還有巨型史努比打卡新地標

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／UR LIVING提供
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強調時尚生活美學著名的UR LIVING進軍台中，於市中心打造三層樓高的獨棟店，吸引目光的巨型史努比成為新打卡熱點，更狂同時聚集了BRUN不然早午餐、蜷尾家パン、台虎精釀等知名餐飲與服飾品牌，讓你品味台中的美食與時尚！

圖／UR LIVING提供
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美食尋味：BRUN不然、蜷尾家パン等品牌首度進駐台中

BRUN不然早午餐以其獨特的乾淨風格和通透的用餐環境首度登陸台中，為消費者帶來台北人氣的美食體驗。此外，台南排隊名店蜷尾家及其分店蜷尾家パン也首次進駐，保證能品嘗台式經典麵包的美味。

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史努比打卡：3D巨型史努比驚喜登場！

UR LIVING台中店特別推出全台首間3D史努比裝置，成為新的打卡聖地。店內還有限量史努比周邊商品，讓大小朋友都能與史努比近距離互動，享受無限樂趣！

圖／UR LIVING提供
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時尚探索：PAZZO、Squarebear等服飾品牌精選登場！

此外，UR LIVING台中店還帶來眾多首次登台中的品牌，包括時尚服飾品牌PAZZO和Squarebear，為你提供更多時尚選擇。無論快時尚、輕時尚的小資族都能滿足購物需求與樂趣。

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優惠驚喜：購物享多重好禮送史努比周邊

即日起至3月31日，UR LIVING台中店推出多項優惠活動。購物滿額可享豐富好禮，包括現金折扣、史努比周邊贈品以及指定商品的優惠活動。別錯過購物盛宴，趕快來UR LIVING台中店感受時尚與美食的魅力吧！

地址：台中市大墩十一街405號

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史努比 早午餐 麵包

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