「貓福珊迪」限定快閃店4月登場西門！6大打卡與限定周邊1次看

2024今年最令人期待的療癒系活動《貓福珊迪》即將在誠品生活南西門店展開，從4月1日至4月30日，這個超級可愛的快閃店將帶給讀者前所未有的愉悅體驗！一踏入店門，就會被眼前的「熊貓喵大集合」所吸引，看著圓滾滾的熊貓與熊貓喵排排站，無法自已想要抱抱它們！不僅如此，旁邊還有「大小喵吃罐罐區」，看到萌萌的小動物們分享罐罐，愛意滿滿，心情一秒療癒！隨後，您將進入「喵喵問候區」，雙手舉高高歡迎您的到來。一起來拍下這六大療癒打卡點，為您的春天增添滿滿的幸福！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

必拍六大打卡點，萌貓療癒指南

進入誠品生活南西門店，會立即被「主視覺區」所吸引，貓咪與軟萌的大、小熊貓相互玩耍、抱抱，無法抵擋它們的可愛！接著，會發現「熊貓喵大集合」，大大小小的熊貓喵排排站，等待著您的到來，絕對是必拍的焦點！接著，別忘了參觀「大小喵吃罐罐區」，看到貓咪們準備與熊貓一起悠閒地享用罐罐，這份愛意溢於言表！還有「大小貓熊愛玩耍」、「貓喵嬉鬧區」、「喵喵問候區」等，每個角落都充滿了萌萌的療癒氛圍，保證流連忘返！

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辦公室療癒必收！喵喵陪讀者一起工作

除了現場的療癒體驗外，我們也準備了一系列超實用的療癒小物！無論是辦公室還是家中，都不能錯過！例如，「滑鼠墊」有吐司喵、鯊魚喵等造型，用電腦也能擁有好心情。另外，還有「毛絨零錢包」、「抱枕」等商品，讓您隨時都能感受到療癒的溫暖！無論是上班還是休息都適合。

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廚房也要貓咪來陪伴，萌貓料理時光

還準備了一系列讓廚房也充滿療癒氛圍的商品，例如，「隔熱墊」、「雙層保鮮盒」、「製冰盒」等，不僅實用，還充滿了可愛的貓貓元素，讓料理時光更加愉悅，無論是與親友共享美食還是自己獨享，都能感受到前所未有的幸福！

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《貓福珊迪》期間限定快閃店即將在4月1日至4月30日在誠品生活南西門店盛大開幕，讓我們一起來享受這場療癒之旅，讓貓咪的溫暖陪伴讀者度過每一天！

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