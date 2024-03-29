東京牛角集團3品牌推出「兒童節吃到飽」優惠！最低150元任選吃到飽

東京牛角集團旗下的知名品牌，包括「牛角日本燒肉專門店」、 「牛角Buffet」以及「温野菜日本涮涮鍋專門店」，共同推出了期間限定的「兒童節吃到飽」優惠活動，讓國小以下的小朋友們能以最低價格150元起享受豐盛美食吃到飽，小孩開心爸媽安心。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專

活動從3月26日至4月7日，只要一位成人攜帶一位國小或國小以下的孩童到三品牌餐廳用餐，像是至「温野菜日本涮涮鍋專門店」用餐，小朋友即可享受價格低至150元的任選吃到飽方案。值得一提的是，針對本次兒童節特別優惠，若是週末假日用餐至少需提前一天預訂喔。

各品牌具體優惠如下：

牛角日本燒肉專門店

一位成人攜帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童固定價格200元，原價300元起。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專

牛角Buffet

一位成人攜帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童固定價格200元，原價399元起。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專

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温野菜日本涮涮鍋專門店

一位成人攜帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童固定價格150元，原價249元起。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專

圖／取自東京牛角集團臉書粉專

這次活動是為「兒童節」小朋友們帶來了難得的美食盛宴，是一個融合歡樂與美味的慶祝活動。這些品牌優惠，家長們可不要錯過囉。