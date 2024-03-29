快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

東京牛角集團3品牌推出「兒童節吃到飽」優惠！最低150元任選吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

東京牛角集團旗下的知名品牌，包括「牛角日本燒肉專門店」、 「牛角Buffet」以及「温野菜日本涮涮鍋專門店」，共同推出了期間限定的「兒童節吃到飽」優惠活動，讓國小以下的小朋友們能以最低價格150元起享受豐盛美食吃到飽，小孩開心爸媽安心。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

活動從3月26日至4月7日，只要一位成人攜帶一位國小或國小以下的孩童到三品牌餐廳用餐，像是至「温野菜日本涮涮鍋專門店」用餐，小朋友即可享受價格低至150元的任選吃到飽方案。值得一提的是，針對本次兒童節特別優惠，若是週末假日用餐至少需提前一天預訂喔。

各品牌具體優惠如下：

牛角日本燒肉專門店

一位成人攜帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童固定價格200元，原價300元起。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

牛角Buffet

一位成人攜帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童固定價格200元，原價399元起。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

温野菜日本涮涮鍋專門店

一位成人攜帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童固定價格150元，原價249元起。

圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

圖／取自東京牛角集團臉書粉專
圖／取自東京牛角集團臉書粉專

這次活動是為「兒童節」小朋友們帶來了難得的美食盛宴，是一個融合歡樂與美味的慶祝活動。這些品牌優惠，家長們可不要錯過囉。

編輯推薦

Buffet 兒童節 吃到飽 燒肉

相關新聞

4月1日限定！珍煮丹愚人節推「煉佛珠」 「失憶吐司」同步上市

失憶和回憶可以一次擁有！這個有趣的發想，來自黑糖界手搖飲霸主珍煮丹，今年推出女生每月可兌換的「黑糖經GO杯」獲得廣大女性...

東京牛角集團3品牌推出「兒童節吃到飽」優惠！最低150元任選吃到飽

東京牛角集團旗下的知名品牌，包括「牛角日本燒肉專門店」、 「牛角Buffet」以及「温野菜日本涮涮鍋專門店」，共同推出了期間限定的「兒童節吃到飽」優惠活動，讓國小以下的小朋友們能以最低價格150元起享受豐盛美食吃到飽，小孩開心爸媽安心。

星級飯店開第一槍！ 寶林茶室案延燒 「格萊天漾」全面停用「粿仔條」相關產品

寶林茶室案延燒！ 星級飯店「格萊天漾」開第一槍 全面停用「粿仔條」相關產品

擲9個聖筊「火鍋全桌免費」！還有A5和牛、龍蝦免費送

國片「周處除三害」掀起電影熱潮，片中的許多台詞也成為網路熱門迷因。「黑浮國際餐飲集團」旗下的火鍋品牌「湳洋鍋物」，順勢推...

4/1愚人節「真．吃得到」美食盤點！ 萬波結冰水、85℃檸檬水、紅葉白森林、爭鮮飯裡藏鮮 多款獵奇美食引爆期待

4/1愚人節「真．吃得到」美食盤點！ 萬波結冰水、85℃檸檬水、紅葉白蛋糕、爭鮮飯裡藏鮮 多款獵奇美食引熱議

肯德基「6塊炸雞桶＋6顆蛋撻」現省277！限時6天

清明兒童連假即將到來，肯德基限時推出「清明優惠桶餐」，包括有「6塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻」，現享6折優惠。同樣迎接連假到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。