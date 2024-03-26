快訊

三接訴訟案遭最高行政法院發回 海岸利用許可若遭撤銷恐停工

大水蟻紛飛景象曝光！鄭明典揭：雷陣雨季節接近了

國際金融專家分析！「經濟制裁」是阻止戰爭，還是惡化局勢？

復古3飲品必喝！ 麥當勞神品「焦糖冰奶茶」回歸、七盞茶「麵茶冰沙」、頃刻間「芋頭沙牛奶」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

就是這款美妙滋味！ 搭上麥當勞經典復刻上市風潮，為大家整理記憶中的味蕾時光之旅，首推麥當勞神品「焦糖冰奶茶」敲碗許久終於回歸、七盞茶帶回童年回憶「麵茶系列」、頃刻間推「芋頭沙牛奶」再追加同色系「阿嬤的紫外套」免費加料優惠，快分享給愛喝飲料的好友吧！

●麥當勞「焦糖冰奶茶」

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

消失了6年終於回歸，自2018年下架的麥當勞「焦糖奶茶」人氣飲品，停售時還曾讓不少愛好者哀鴻遍野，沒想到，台灣民眾瘋狂敲碗的「焦糖冰奶茶」將在27日重磅回歸，並成為長期供應的品項，引發網路一片盛讚。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

以香濃厚實的焦糖錫蘭紅茶為基底，搭配厚牛乳，交織出醇厚溫潤的「焦糖冰奶茶」回歸長期供應，單點價格66元，凡購買任一麥當勞分享盒，還可享「焦糖奶茶(冰)」買一送一。

●七盞茶「麵茶冰沙、麵茶烏龍奶」

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

七盞茶最新帶回童年復古回憶「麵茶系列」飲品，「麵茶烏龍奶」特別挑選100%天然小麥，並經過低溫焙炒至金黃色澤，再搭配烏龍奶，整杯口感順滑，香氣濃郁；「米果麵茶冰沙」以濃郁的小農鮮乳為基底，再加上麵茶的獨特風味，最後點綴清爽的米果，喝下去一口就回到懷舊好時光！

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

●頃刻間「芋頭沙牛奶」

圖／頃刻間提供
圖／頃刻間提供

頃刻間最新推出復古潮流「芋頭沙牛奶」嚴選特級芋頭高溫熬煮成泥，搭上鮮奶與冰塊在打汁機裡所打出的黃金比例，口感綿密細緻，呈現芋香與奶香雙重夾擊，讓芋頭控重溫極致享受。

自即日起至3/31期間，特別推出芋頭沙牛奶「第二杯30元」優惠，同時向阿嬤的招牌紫紅色羽絨衣致敬，再加碼只要來消費時，穿上紫色外套，就能獲得不限品項「免費加料」福利。

圖／翻攝爆廢公社臉書、頃刻間提供
圖／翻攝爆廢公社臉書、頃刻間提供

編輯推薦

七盞茶 冰沙 奶茶 必喝 麥當勞

相關新聞

放過香菜吧！烘焙名店「愚人節限定新品」太真了 加碼推瞞天過海「3種吃法」

不是抹茶！即將迎來4月第一個節日「愚人節」，來自南台灣的烘焙坊「聖保羅」同樣搭上熱潮，特別推出「日本愚治蛋糕」及「阿嬤烏愚子」大搞創意，邀請消費者在愚人節同樂。

復古3飲品必喝！ 麥當勞神品「焦糖冰奶茶」回歸、七盞茶「麵茶冰沙」、頃刻間「芋頭沙牛奶」

復古3飲品必喝！ 麥當勞神品「焦糖冰奶茶」回歸、七盞茶「麵茶冰沙」、頃刻間「芋頭沙牛奶」

全台僅3家有！跨國聯名「泰迪舒芙蕾鬆餅」台灣吃得到 套餐配「泰迪巧克力奶茶」再贈制服熊鑰匙圈

熊熊舒芙蕾登台！日本最大的服飾餐飲選貨集團「Baycrew’s Group」旗下兩品牌與英國「Classic Teddy」攜手打造2024最萌泰迪熊甜點和飲品，加碼推出期間限定套餐，再贈制服版泰迪鑰匙圈，並同步於日本、香港、新加坡開賣。現在，在台灣就能嘗到同款最新聯名，療癒下午茶手刀衝一波！

壽司郎×辻利茶舗！抹茶桃子聖代、抹茶蛋糕限時上桌

喜歡抹茶嗎？同樣來自日本的「壽司郎」與「辻利茶舗」攜手，將於4月3日起在壽司郎限時推出「辻利抹茶桃子聖代」與「辻利抹茶蛋...

買5送1！台北首間「茶之魔手」開幕了 價格貴5元

南台灣連鎖手搖飲「茶之魔手」在今日（3月24日）正式進駐台北，開設台北首間分店（台北慶城店）。為慶祝開幕，店內也推出「買...

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。