復古3飲品必喝！ 麥當勞神品「焦糖冰奶茶」回歸、七盞茶「麵茶冰沙」、頃刻間「芋頭沙牛奶」

就是這款美妙滋味！ 搭上麥當勞經典復刻上市風潮，為大家整理記憶中的味蕾時光之旅，首推麥當勞神品「焦糖冰奶茶」敲碗許久終於回歸、七盞茶帶回童年回憶「麵茶系列」、頃刻間推「芋頭沙牛奶」再追加同色系「阿嬤的紫外套」免費加料優惠，快分享給愛喝飲料的好友吧！

●麥當勞「焦糖冰奶茶」

圖／麥當勞提供

消失了6年終於回歸，自2018年下架的麥當勞「焦糖奶茶」人氣飲品，停售時還曾讓不少愛好者哀鴻遍野，沒想到，台灣民眾瘋狂敲碗的「焦糖冰奶茶」將在27日重磅回歸，並成為長期供應的品項，引發網路一片盛讚。

圖／麥當勞提供

以香濃厚實的焦糖錫蘭紅茶為基底，搭配厚牛乳，交織出醇厚溫潤的「焦糖冰奶茶」回歸長期供應，單點價格66元，凡購買任一麥當勞分享盒，還可享「焦糖奶茶(冰)」買一送一。

圖／七盞茶提供

七盞茶最新帶回童年復古回憶「麵茶系列」飲品，「麵茶烏龍奶」特別挑選100%天然小麥，並經過低溫焙炒至金黃色澤，再搭配烏龍奶，整杯口感順滑，香氣濃郁；「米果麵茶冰沙」以濃郁的小農鮮乳為基底，再加上麵茶的獨特風味，最後點綴清爽的米果，喝下去一口就回到懷舊好時光！

圖／七盞茶提供

●頃刻間「芋頭沙牛奶」

圖／頃刻間提供

頃刻間最新推出復古潮流「芋頭沙牛奶」嚴選特級芋頭高溫熬煮成泥，搭上鮮奶與冰塊在打汁機裡所打出的黃金比例，口感綿密細緻，呈現芋香與奶香雙重夾擊，讓芋頭控重溫極致享受。

自即日起至3/31期間，特別推出芋頭沙牛奶「第二杯30元」優惠，同時向阿嬤的招牌紫紅色羽絨衣致敬，再加碼只要來消費時，穿上紫色外套，就能獲得不限品項「免費加料」福利。