「華漾DIM SUM港點」2024全新職人手藝升級！首推水晶鮮蝦餃2倍餡料

「華漾DIM SUM港點」以「用心看得見」的概念，聚焦於職人手藝現包點心，四間分店遍及全台。2024年新菜單推出職人手藝功夫菜和升級版水晶鮮蝦餃，滿足港點愛好者的多樣口味需求。

圖／「華漾DIM SUM港點」臉書粉專

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主打菜品「水晶鮮蝦餃」經過20多次配方嘗試，嚴選鮮蝦，搭配黃豆品質極佳的西螺壺底純釀醬油，帶來口感豐富的味覺打造出極致口感，還有超薄餃皮包裹飽滿餡料，10克薄皮配上2倍重31.9克餡料，呈現極致美味。其他招牌菜包括「芝麻薑蔥蝦餅」和「紅油鮮蝦炒手」，各自展現出獨特的風味魅力。

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「華漾 DIM SUM」點心主廚將中餐大菜化為小巧港點，推出職人手藝功夫新菜，此外更將招牌菜再升級，還有 「黑蒜鮮魚餃」加入筍子與黑木耳絲，混合香濃黑蒜香與柔嫩龍虎斑，市面少見；最後一定要推薦「辣炒茶樹菇松阪豬」，松阪豬與茶樹菇在鑊氣交織下，辛香氣撲鼻而來。趕快預訂起來了！

圖／「華漾DIM SUM港點」臉書粉專

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