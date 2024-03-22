「孫東寶台式牛排教父」4店全面升級！披薩咖喱飯滷肉飯與吃到飽250元
「孫東寶台式牛排教父」即將迎來全新改革！今年3月，品牌旗下的四家門市將升級為Plus店型，提供全新的現烤披薩、咖哩牛肉飯、炸物、小菜等吃到飽服務，價格最低僅需250元，小資族一定愛上！
據孫東寶表示，包含竹南延平店、潮州延平店、小港崇文店以及大溪康莊店於3月正式升級為Plus門市。同時這些門市將進行全面裝潢，最重要的是餐點自助吧也將升級提供更多選擇，包括現烤披薩、咖哩牛肉飯、炸物、小菜、冷熱飲和冰淇淋等，吃到飽無限供應，而價格僅需250元起，即可享受吃到飽的美味。
值得一提的是，為了慶祝升級活動，門市將於3月底前舉辦開幕活動，包括滿千送干貝和點2客排餐並升級雙拼的贈送牛肉乾等優惠。這次升級將為顧客帶來全新的用餐體驗，絕對是吃貨們不容錯過的美食盛宴！
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