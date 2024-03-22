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必勝客愚人節新品「芝心蛇圈圈」照片曝光瘋傳　員工傻眼：真是沒有極限！

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝靠北必勝客FB
圖／翻攝靠北必勝客FB

人氣連鎖披薩品牌「必勝客」又有新動向了！繼日前被爆出全新一款「芝心雙粿草仔龜比薩」，疑似就有員工爆料下一回是「芝心蛇圈圈」。沒想到，必勝客即將再推出「芝心蛇圈圈」且預計在愚人節當天開賣，讓員工不禁感嘆「真是沒有極限啊」。

一名疑似是必勝客的員工在臉書社團「靠北必勝客」PO出照片爆料，必勝客將推出一款「芝心蛇圈圈」，其造型就是沿用去年廣受好評的芝心餅皮，圍繞一圈一圈，並做成一隻蛇的模樣，預計將在愚人節當天開始限定販售，但實際販售時間仍需以必勝客公告為準。

對此，原PO也不禁感嘆，必勝客「真是沒有極限啊」，陸續也發現有店員直接匿名抨擊「身為一個賣Pizza的店，出一些奇怪口味就算了，現在呢？巨人、烏龜又是蛇？公司高層我想問，你們確定這是在賣披薩嗎？」

圖／翻攝靠北必勝客FB
圖／翻攝靠北必勝客FB

照片曝光後，不少網友紛紛笑稱「已經把披薩當作黏土在操作」、「覺得門市人員好辛苦，但真的忍不住笑出來」、「其實要說還是蠻有創意的」、「繼超商之後，台灣CP值排第二的工作」、「我看到門市人員厭世的臉了」、「門市人員真的辛苦了，感覺會很多人想離職」、「是要跟草仔龜一起搭配組合玄天上帝保佑Set嗎？」

事實上，必勝客去年必勝客就在愚人節推出「無料披薩」，打開比薩盒裡頭只有一整圈芝心餅皮，當時一度引發不少民眾搶購嚐鮮，許多人實測購買也大讚非常好吃。而今年的「芝心蛇圈圈」同樣利用芝心餅皮製作，將其做成蛇的造型，看似作工更複雜，預估如果爆料為真，想必又會讓不少員工集體崩潰。

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必勝客 披薩

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