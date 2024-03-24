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記憶裡的古早味！宜蘭60年老字號搬家了 招牌「黑糖粉圓、臭豆腐」桌桌必點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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宜蘭人都激推必吃！以自家獨門臭豆腐和招牌粉圓冰聞名的「冬山小可愛」，開業至今已傳承到第三代，是宜蘭在地的60年老字號。古早味「黑糖粉圓」探店必點，酥脆會爆汁的臭豆腐也擁有一批擁護者。

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宜蘭小吃名店「冬山小可愛」從冬山搬到羅東開幕囉！主打「粉圓」、「臭豆腐」等台灣好味道，「粉圓冰」銅板價55元，搭配甜而不膩黑糖水，夏日來上一碗超消暑，喜愛古早味更要點「熱粉圓」，口感咕溜，不須費力咬又順口。想要一嘗老店人氣粉圓記得趁早，部落客宜蘭ㄚ欣分享，粉圓下午3點出最後一輪，售完為止。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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而冬山小可愛的「臭豆腐」則是使用青草汁浸浸泡發酵，外觀呈現微綠色，外皮油炸到金黃酥脆，內裡口感軟嫩，搭配靈魂配料酸菜、蒜蓉醬油，大口咬下還會噴汁。此外，宜蘭在地小吃「米粉羹」同樣不容錯過，短細米粉配上濃稠羹汁，吃得到小魚乾、魚粿香氣，口味偏清淡，喜歡口味重一點可加黑醋、辣椒增添風味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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此外，冬山小可愛搬家慶開幕，特別推出「前30名粉圓只要10元」、「粉圓買一送一」及「消費送現金折價券5元」等好康，活動只到今(24)天，宜蘭人福利衝一波。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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冬山小可愛

地址：宜蘭縣羅東鎮中正南路189號

營業時間：8:00–18:00

電話：03-9593904

停車：聖母醫院有收費停車場

備註：使用瓷碗、不鏽鋼湯匙，夏天有冷氣

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551985704297

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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