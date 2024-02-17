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一咬噴肉汁！台中清水在地美食「揚記酥脆生煎包」 銅板價就能填飽肚子

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／tw_eatingIG
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到台中清水不只有米糕可以吃～還有在地人也每天搶買的銅板美食「揚記」生煎包可以嘗嘗，外皮酥脆、一咬噴汁的生煎包生意超好，常常一出鍋就被搶光，下回有到高美溼地附近玩，記得排進美食行程裡！

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位在台中清水中山路上的揚記生煎包，大小跟一般水煎包差不多，有高麗菜跟鮮肉兩種口味，有點厚度的外皮煎得酥酥脆脆，鮮肉口味的一咬開就噴肉汁，提醒大家，如果是買剛出爐的生煎包，記得別心急，小心被肉汁燙到嘴！1顆只要15元，還有買10送1的優惠，所以都是剛起鍋就被客人買光，生意非常好，雖然有兩口鍋，但仍常有排隊的人潮，想吃還得要耐心等待。

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揚記生煎包從中午11點半開賣，只賣到傍晚6點，銅板價就能吃到的價格超佛心，所以也有很多當地民眾或是司機會購買，在飢腸轆轆的午後墊墊肚子，不想在現場排隊枯等的，可以打電話問店家是否可以預約，估算好時間再過去拿，才不會等得很煩躁囉。

揚記生煎包

地址：台中市清水區中山路193號

營業時間：11：30～18：00

電話：04-26225575

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