不枉費等了2小時！ 靈魂湯頭加彭湃配料 台中「大盛飯湯」也能吃到屏東特色傳統美食「割稻飯」了

屏東特色傳統美食「割稻飯」出現在台中了，這間「大盛飯湯」賣的是據說只有屏東才吃得到，俗稱「飯湯」的「割稻飯」，1月初開幕還沒一個月就有網路媒體來採訪報導了，我們一看到介紹後立刻決定來吃看看。看店家臉書寫下午4點開始營業（已經改成4點半了），我們準時到現場發現老闆才剛來，於是一群人包含我們在現場苦苦等候，有些客人甚至都等到目露凶光了，但是老闆依舊不疾不徐，有一種總鋪師的感覺。就這樣等了兩小時我們終於吃到這傳說中的割稻飯湯了，和一般南部飯湯真的是很不一樣耶，其實光是製作過程複雜許多，要先爆香底料，然後才加水開始煮，煮的過程還得放入大量底料，最後再淋到裝滿配料與白飯的碗內就大功告成了。湯頭帶有小紅蝦、筍絲及蔬菜⋯⋯等多種食材的香氣，喝起來味道十分清甜，裏頭的料真的超彭派，有黑鮪魚、小紅蝦、小干貝、小卷、虱目魚丸、筍絲、木耳、蘿蔔⋯⋯等超過15種東西，一碗售價150元並不會很貴，現場有設置內用區，位置不多就是了，內用外帶都是用大紙碗，也可以自己帶碗來，老闆可能，我是說可能會給你多裝一些，店家營業時間是寫下午4點半開始，但是建議最好5點後甚至5點半再來，因為可能4點半老闆才剛到現場，除非你想現場看老闆製作，那又另當別論了。

大盛飯湯位置在昌平路二段，旁邊是金谷市場，這邊算是市場入口處。

沒有店面，而是以夜市的那種行動餐車擺攤販售，營業時間從下午4點半開始（之前是說4點）到晚上10點，建議5點半過後再來，因為老闆有可能沒那麼準時到⋯⋯。

旁邊騎樓可以看到他們的餐車，店家不只在北屯這邊販售，有時也會到別地方提供團膳服務。

攤子旁邊和後面騎樓有擺了三張桌子，除了外帶也可以直接在現場吃。

攤位上有關於飯湯的介紹，有興趣的可以看一下。

這個打扮像店小二的就是老闆，他本身就是屏東人，有感於這屏東特色美食在別地方都沒看過，所以決定選在台中將其發揚光大。

割稻飯（也就是飯湯）一開始要先爆香底料，然後才加水和、筍絲、香菇那些下去煮，光是這爆香過程就要花上快20分鐘了，更別說還要等水煮滾，作法真的非常搞剛啊。

在等候水滾的期間老闆會先盛裝配料，光看這麼多碗就知道有多少人在等了吧⋯⋯，內用和外帶的碗都是固定這種大紙碗，一碗售價150元。

配料會依時節不同稍有改變，今天店家準備的是東北角小卷、東港小紅蝦、小干貝、木耳和芹菜，另外再加上老闆稱之為"秘密武器"的滷屏東黑鮪魚肉。

大鍋子的水稍微滾了時還會放入大量的蘿蔔、虱目魚丸和高麗菜，然後隨著魚丸浮起來就完成了，此時是5點40分了，不知不覺我們已經等超過一個半小時了QQ。

排隊等候的客人有些也是已經等了一個多小時的，有等到眼神渙散的，也有不耐煩目露凶光的，我在旁邊看都替老闆捏把冷汗。

外帶白飯會分開放，內用才會直接裝在大碗內，我覺得這點還蠻不錯的，不用擔心回家時白飯把湯吸掉大半。

我有特別先電話詢問可以帶碗過去裝嗎，老闆說沒問題，所以友人就帶了兩個大碗過來啦～～哈哈。

割稻飯 $150

湯頭微微泛紅，這是因為加了小紅蝦下去煮的關係，喝起來味道非常清甜，伴隨著多種食材的香氣集結，真的還蠻厲害的。

米飯算是有點可惜，店家今天趕時間所以飯沒有煮到很熟，有部分還黏在一起，影響口感。

裏頭的料真的超彭派，有黑鮪魚肉、小紅蝦、小干貝、小卷、虱目魚丸、筍絲、木耳、蘿蔔⋯⋯等超過15樣東西，我最喜歡其中的黑鮪魚，魚肉整個很入味，很好吃，小卷也不錯，好像是用東北角小卷，口感相當鮮脆彈牙。

桌上有提供辣油、胡椒粉和唐辛子粉，可以視情況添加。

友人覺得湯頭味道太淡，直接倒了一大堆唐辛子粉，我自己是覺得還好，但是能夠再重口味一點會更棒。

第一次吃割稻飯覺得還蠻特別的，和南部海鮮粥那種飯湯可以說完全不一樣，湯頭清甜馥郁，配料也非常豐富，一碗150元個人覺得算是不貴，至於好不好吃就看各人感覺了，有興趣的朋友可以去買來吃看看。

地址：台中市北屯區昌平路二段2-15號

電話 ：0958-265579

營業時間：16:30-22:00

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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