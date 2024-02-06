不輸日本！台中超人氣佛系甜點店「百元千層」被推爆　內行甜點控都知道先預訂

台中百元千層蛋糕！位於台中南區的「Supple Coffee」是在地的超人氣甜點店，多款千層蛋糕100元起，也有特殊口味乳酪可嘗，最低百元有找超佛心。部分搶手蛋糕建議可先打電話預訂，還有網友大推各式千層，直呼「不輸日本」要吃爆！

圖／Supple Coffee粉絲專頁

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台中超人氣甜點店「Supple Coffee」用料實在、價格實惠，各種口味千層蛋糕統統100元起，除了常見的芋泥、芝麻、可可外，還有檸檬、抹茶栗子等特殊口味都吃得到，其中「水果千層」最受顧客推薦，外面一塊都賣兩三百，在這裡直接半價，150元就能美美開吃，超高CP值難怪是許多台中人的甜點口袋名單。但由於「水果千層」是超夯單品，建議可先電話預訂喔！

圖／Supple Coffee粉絲專頁

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除了必點千層蛋糕外，還有各式戚風、提拉米蘇、乳酪蛋糕等甜點選擇，特別是乳酪部分，有黑糖、白蘭地、高山烏龍茶、高粱酒等超罕見口味，都值得點一輪，外帶回家翹腳吃也超享受。值得一提的是，店家會在粉絲專頁貼出當日販售品項，想要前往探店的朋友出發前可以先check一下囉！

圖／Supple Coffee粉絲專頁

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Supple Coffee

地址：台中市南區文心南路901巷8號1樓

營業時間：11:00-17:00（週日一公休）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/supplecoffee.tw/