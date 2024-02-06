快訊

2024致富密碼「龍」底家！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

TVBS公布民調！20至29歲市民對蔣萬安施政滿意度下滑 北市府回應了

台積電去年第4季每股配息3.5元 員工分紅平均數超驚人

不輸日本！台中超人氣佛系甜點店「百元千層」被推爆　內行甜點控都知道先預訂

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

台中百元千層蛋糕！位於台中南區的「Supple Coffee」是在地的超人氣甜點店，多款千層蛋糕100元起，也有特殊口味乳酪可嘗，最低百元有找超佛心。部分搶手蛋糕建議可先打電話預訂，還有網友大推各式千層，直呼「不輸日本」要吃爆！

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

台中超人氣甜點店「Supple Coffee」用料實在、價格實惠，各種口味千層蛋糕統統100元起，除了常見的芋泥、芝麻、可可外，還有檸檬、抹茶栗子等特殊口味都吃得到，其中「水果千層」最受顧客推薦，外面一塊都賣兩三百，在這裡直接半價，150元就能美美開吃，超高CP值難怪是許多台中人的甜點口袋名單。但由於「水果千層」是超夯單品，建議可先電話預訂喔！

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

除了必點千層蛋糕外，還有各式戚風、提拉米蘇、乳酪蛋糕等甜點選擇，特別是乳酪部分，有黑糖、白蘭地、高山烏龍茶、高粱酒等超罕見口味，都值得點一輪，外帶回家翹腳吃也超享受。值得一提的是，店家會在粉絲專頁貼出當日販售品項，想要前往探店的朋友出發前可以先check一下囉！

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

圖／Supple Coffee粉絲專頁
圖／Supple Coffee粉絲專頁

Supple Coffee

地址：台中市南區文心南路901巷8號1樓

營業時間：11:00-17:00（週日一公休）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/supplecoffee.tw/

編輯推薦

台中美食 咖啡 抹茶 水果 甜點 蛋糕

相關新聞

不輸日本！台中超人氣佛系甜點店「百元千層」被推爆　內行甜點控都知道先預訂

台中百元千層蛋糕！位於台中南區的「Supple Coffee」是在地的超人氣甜點店，多款千層蛋糕100元起，還有乳酪最低百元有找超佛心，網友大推直呼「不輸日本」要吃爆！

櫻花、梅花、雪花齊綻放！初春時分驚艷大雪山

【旅奇傳媒/編輯部報導】節氣走到大寒，乍暖還寒的天氣讓大雪山充滿驚奇美景，在近期寒流來襲時，常達到近零度低溫，大雪山林道 49K 小雪山資訊站周邊結出雪白霜花，天池步道染上雪白丰采。而在海拔較低、冬日

全台最狂大布丁！ 重達2公斤草莓巨無霸布丁「嵐山熟成牛かつ專売」只有這裡吃得到

udn走跳美食／痴吃的玩 嵐山熟成牛(訂位/菜單) 台中美食｜全台最狂的巨無霸大布丁就在台中『嵐山熟成牛かつ專売–台中西區健行店』重達2公斤的草莓大布丁，十人份的份量保證讓你吃很飽。這次草莓季還推出多道草莓甜點，這麼美的草莓大餐，還不快分享給閨蜜或男友。

夜貓子最愛！台中超美洞穴風餐廳「狩鍋」能吃到鱈場蟹 還有蔬菜、火鍋料、飲料與霜淇淋統統吃到飽

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 最近魚編家附近又多了一間厲害的質感火鍋！位在台中北區的「狩鍋」是去年底新開幕的火鍋餐廳，每天從中午營業至凌晨5點的超晚時間，夜貓子嗨一整晚也有得吃！而且現在

台中新開店餐點超級強！ 築間旗下新品牌「紫木槿韓國烤肉」從外觀到餐點都讓人驚艷

udn走跳美食／痴吃的玩 紫木槿韓國烤肉 知名連鎖品牌「築間」旗下新品牌『紫木槿韓國烤肉』主打特色韓式烤肉，以粉色為主要裝潢色調，加上明亮的燈光及高質感的用餐桌面，有種獨特的奢華感，光以外觀黑金簍空設計，在公益路上格外的亮眼，套餐共有$1780~$3680五種價位雙人套餐可選擇，想吃不一樣的韓國烤肉可以來這間。

平價火鍋吃到飽推薦！7家台中CP值超高店家，泰式酸辣、川式麻辣、養身藥膳，今年冬天你想選哪一種？

RG小編帶你探索CP值高的台中美食！台中一直都是餐飲業的一級戰區，尤其是吃到飽餐廳更是競爭激烈。強調頂級食材或浮誇系的吃到飽價格也跟著水漲船高。最近冷氣團頻頻來襲，寒冷的天氣裡來個熱騰騰的火鍋真是太幸福了，今天為您特搜了台中好吃又CP值超高的火鍋吃到飽，就讓美味的食材和熱氣裊裊的火鍋，陪伴你度過寒冷的冬日吧～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。