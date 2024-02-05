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台北最頂「草莓大福」！不只迪化街 「這兩家」呼聲最高 網友自信喊話：不會失望的

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／滋養提供、酷客元素粉絲專頁
圖／滋養提供、酷客元素粉絲專頁

台北最頂草莓大福是哪家？有網友在臉書社團發問，請廣大網友們推薦台北好吃的草莓大福，吸引不少人留言討論。除了迪化街多家知名排隊草莓大福外，「這兩家」也備受網友肯定與大推，並自信向原PO喊話「你不會失望的」。

大稻埕迪化街老店「滋養豆餡鋪」草莓大福。圖／滋養提供
大稻埕迪化街老店「滋養豆餡鋪」草莓大福。圖／滋養提供

「草莓大福」愛店集合！「草莓大福」不知從何年起開始在迪化街掀起浪潮，販售店家如雨後春筍般興起，幸福堂、金大福、滋養等知名店家時常大排長龍。有名網友就在臉書發問，由於迪化街為草莓大福戰區，不想特地跑去排隊久候，希望能有熱心網友推薦自己的草莓大福口袋名單，引來不少老饕大方分享。

圖／酷客元素粉絲專頁
圖／酷客元素粉絲專頁

圖／明月堂粉絲專頁
圖／明月堂粉絲專頁

遼寧街黑麻糬、行天宮草莓大福、排隊名攤不老客家麻糬、兄弟飯店麵包舖、耶里麵包店等都被網友提名，而留言區呼聲最高的則是「酷客元素」及「明月堂」這兩家，非常推薦給喜歡草莓大福的朋友。此外，也有網友認為全家的就很好吃了，買起來也方便。

圖／全家便利商店提供
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