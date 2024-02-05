台北最頂「草莓大福」！不只迪化街 「這兩家」呼聲最高 網友自信喊話：不會失望的
台北最頂草莓大福是哪家？有網友在臉書社團發問，請廣大網友們推薦台北好吃的草莓大福，吸引不少人留言討論。除了迪化街多家知名排隊草莓大福外，「這兩家」也備受網友肯定與大推，並自信向原PO喊話「你不會失望的」。
「草莓大福」愛店集合！「草莓大福」不知從何年起開始在迪化街掀起浪潮，販售店家如雨後春筍般興起，幸福堂、金大福、滋養等知名店家時常大排長龍。有名網友就在臉書發問，由於迪化街為草莓大福戰區，不想特地跑去排隊久候，希望能有熱心網友推薦自己的草莓大福口袋名單，引來不少老饕大方分享。
遼寧街黑麻糬、行天宮草莓大福、排隊名攤不老客家麻糬、兄弟飯店麵包舖、耶里麵包店等都被網友提名，而留言區呼聲最高的則是「酷客元素」及「明月堂」這兩家，非常推薦給喜歡草莓大福的朋友。此外，也有網友認為全家的就很好吃了，買起來也方便。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言