全台最狂大布丁！ 重達2公斤草莓巨無霸布丁「嵐山熟成牛かつ專売」只有這裡吃得到
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台中美食｜全台最狂的巨無霸大布丁就在台中『嵐山熟成牛かつ專売–台中西區健行店』重達2公斤的草莓大布丁，十人份的份量保證讓你吃很飽。這次草莓季還推出多道草莓甜點，這麼美的草莓大餐，還不快分享給閨蜜或男友。
『嵐山熟成牛かつ專売–台中西區健行店』上次去台中吃過的嵐山炸牛排就位於西區健行路上，剛好在金典酒店的對面。
超可愛的巨大十勝牛乳瓶！
旁邊就有收費停車場。
店內環境非常寬敞很多座位，多人聚餐也不用擔心。
吃完鹹食當然不能錯過冬季限定的草莓甜點及草莓飲品，這次推出草莓大福、奶酪、生乳酪、歐蕾、冰沙共五款。
浮誇系布丁 $580
曾經造成轟動的超大布丁這次配合草莓季，點超大布丁可以免費升級新鮮草莓，變身為巨大草莓布丁超好拍，每天只限量兩個（⚠️需要提前預定）
大布丁口感挺紮實，搭配草莓一起吃你就知道有多好吃！！完全實現布丁自由的想法，這個大約十人份，建議多人一起分食唷。
十勝草莓奶酪 $130
有十勝鮮乳及草莓，當然少不了草莓奶酪，奶香味十足的奶酪搭配酸甜草莓醬及新鮮草莓，每一口都好莓好。
草莓大福 $130
還有這道可以自己手作DIY的草莓大福，大福皮包入紅豆泥、草莓及煉乳包裹起來一口吃，嫩Q的外皮及酸甜的內餡吃起來很有層次感，不只好吃還很有趣(西區店、南屯店限定)
十勝草莓歐蕾 $160
小白真的超愛這杯草莓歐蕾，主要由店家自製的草莓醬搭配香濃的十勝鮮乳，喝起來不會太甜，帶點微酸的口感最加分。
十勝草莓冰沙 $160
有了草莓歐蕾當然少不了草莓冰沙，喝起來比較清爽的草莓冰沙也深受許多女性朋友喜歡。
嵐山燒肉盛合 $520
一碗擁有炙烤牛五花+翼板牛排，雙拼肉肉吃的特滿足，實際的餐點畫面如上這樣。
炸霜降紐約客牛排 $550
他們家必吃的就是招牌炸牛排，這次點的炸霜降紐約客肉質比較軟嫩，再依個人的熟度喜好在石盤上煎至雙面上色。
很多打卡分享送好禮，大家可以看一下。
新世界串炸 $120
日式串炸有雞肉、竹輪、杏鮑菇、玉米筍及麻糬，不同口感一次滿足。
洋食番茄沙拉 $90
看隔壁桌點，小白也跟著點。新鮮的番茄去皮，底部有特調的鮪魚醬，最後再淋上特調沙拉醬超夠味，蕃茄搭著鮪魚醬很清爽，小白可以來十顆。
嵐山熟成牛かつ專売 ｜FB
地址：台中市西區健行路1058號
營業時間：11:30~14:00 / 17:00~20:30
電話：04 – 23230222
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