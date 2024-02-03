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全台最狂大布丁！ 重達2公斤草莓巨無霸布丁「嵐山熟成牛かつ專売」只有這裡吃得到

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

嵐山熟成牛(訂位/菜單)

台中美食｜全台最狂的巨無霸大布丁就在台中『嵐山熟成牛かつ專売–台中西區健行店』重達2公斤的草莓大布丁，十人份的份量保證讓你吃很飽。這次草莓季還推出多道草莓甜點，這麼美的草莓大餐，還不快分享給閨蜜或男友。

『嵐山熟成牛かつ專売–台中西區健行店』上次去台中吃過的嵐山炸牛排就位於西區健行路上，剛好在金典酒店的對面。

超可愛的巨大十勝牛乳瓶！

旁邊就有收費停車場。

店內環境非常寬敞很多座位，多人聚餐也不用擔心。

吃完鹹食當然不能錯過冬季限定的草莓甜點及草莓飲品，這次推出草莓大福、奶酪、生乳酪、歐蕾、冰沙共五款。

浮誇系布丁 $580

曾經造成轟動的超大布丁這次配合草莓季，點超大布丁可以免費升級新鮮草莓，變身為巨大草莓布丁超好拍，每天只限量兩個（⚠️需要提前預定）

大布丁口感挺紮實，搭配草莓一起吃你就知道有多好吃！！完全實現布丁自由的想法，這個大約十人份，建議多人一起分食唷。

十勝草莓奶酪 $130

有十勝鮮乳及草莓，當然少不了草莓奶酪，奶香味十足的奶酪搭配酸甜草莓醬及新鮮草莓，每一口都好莓好。

草莓大福 $130

還有這道可以自己手作DIY的草莓大福，大福皮包入紅豆泥、草莓及煉乳包裹起來一口吃，嫩Q的外皮及酸甜的內餡吃起來很有層次感，不只好吃還很有趣(西區店、南屯店限定)

十勝草莓歐蕾 $160

小白真的超愛這杯草莓歐蕾，主要由店家自製的草莓醬搭配香濃的十勝鮮乳，喝起來不會太甜，帶點微酸的口感最加分。

十勝草莓冰沙 $160

有了草莓歐蕾當然少不了草莓冰沙，喝起來比較清爽的草莓冰沙也深受許多女性朋友喜歡。

嵐山燒肉盛合 $520

一碗擁有炙烤牛五花+翼板牛排，雙拼肉肉吃的特滿足，實際的餐點畫面如上這樣。

炸霜降紐約客牛排 $550

他們家必吃的就是招牌炸牛排，這次點的炸霜降紐約客肉質比較軟嫩，再依個人的熟度喜好在石盤上煎至雙面上色。

很多打卡分享送好禮，大家可以看一下。

新世界串炸 $120

日式串炸有雞肉、竹輪、杏鮑菇、玉米筍及麻糬，不同口感一次滿足。

洋食番茄沙拉 $90

看隔壁桌點，小白也跟著點。新鮮的番茄去皮，底部有特調的鮪魚醬，最後再淋上特調沙拉醬超夠味，蕃茄搭著鮪魚醬很清爽，小白可以來十顆。

嵐山熟成牛かつ專売 ｜FB

地址：台中市西區健行路1058號

營業時間：11:30~14:00 / 17:00~20:30

電話：04 – 23230222

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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