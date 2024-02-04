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下午茶有著落！全家立春推三日限定「霜淇淋買2送2」、春節連假「第2支5元」 還有指定兩飲品特價59元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
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立春吃美食！今(4)日是二十四節氣中的立春，全家便利商店獻上美食優惠，祭出三日限定「霜淇淋買2送2」，以及Let's Café「起司拿鐵、氣泡美式」優惠，甜點午茶搶先買起來！

圖／全家便利商店提供
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迎接2024春天，全家便利商店自即日起至2/6，推出會員限定、隨買跨店取「霜淇淋買2送2」，口味不限，兌換期限至2/14，手機搶購買起來；此外，非會員也有Let's Café好康，即日起至2/20，全家「起司拿鐵」、特大杯「氣泡美式」單一特價59元，自備環保杯再享5元折扣，一個人也能優惠開喝無負擔。

圖／全家便利商店提供
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此外，全家會員亦可於2/7至2/14春節期間到線下店舖購買霜淇淋，可享「第2支5元」超級優惠，且不限支付方式，連假和家人好友相約開吃。

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