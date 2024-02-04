下午茶有著落！全家立春推三日限定「霜淇淋買2送2」、春節連假「第2支5元」 還有指定兩飲品特價59元
立春吃美食！今(4)日是二十四節氣中的立春，全家便利商店獻上美食優惠，祭出三日限定「霜淇淋買2送2」，以及Let's Café「起司拿鐵、氣泡美式」優惠，甜點午茶搶先買起來！
迎接2024春天，全家便利商店自即日起至2/6，推出會員限定、隨買跨店取「霜淇淋買2送2」，口味不限，兌換期限至2/14，手機搶購買起來；此外，非會員也有Let's Café好康，即日起至2/20，全家「起司拿鐵」、特大杯「氣泡美式」單一特價59元，自備環保杯再享5元折扣，一個人也能優惠開喝無負擔。
此外，全家會員亦可於2/7至2/14春節期間到線下店舖購買霜淇淋，可享「第2支5元」超級優惠，且不限支付方式，連假和家人好友相約開吃。
編輯推薦
- 龍年大吉大利！7-ELEVEN新推「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋、桔運龍來思樂冰」
- 伯朗、星巴克「買一送一」都來了！應援年前最後上班日
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言