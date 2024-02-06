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公主請吃！肯德基「心形蛋撻」少女心爆棚 搭配粉紅愛心提袋變身「最強告白神器」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自小紅書@小羊美宿旅行酱
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蛋撻都是愛你的形狀！大陸肯德基旗下新式茶飲子品牌「爺爺自在茶」最新推出「心形蛋撻」引發熱議，除了超人氣蛋撻化身告白神器，就連包裝都粉嫩粉嫩的，提袋也貫徹愛心主題超可愛，難怪會洗版微博、小紅書等各大社群。

圖／摘自小紅書@小羊美宿旅行酱
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圖／摘自小紅書@小羊美宿旅行酱
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大陸肯德基旗下「爺爺自在茶」整體定位年輕化，首店坐落蘇州並逐步推廣至各城市，主要販售茶飲、甜點及雪糕等。為迎接年後的情人節到來，特別推出應景「心形蛋撻」，經典的奶香葡式內餡與酥皮，從常見的圓形變身「愛心告白神器」，搭配獨有心形粉色包裝提袋，一整個充滿少女心，誰能拒絕得了呀！

圖／摘自小紅書@小羊美宿旅行酱
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圖／摘自爺爺自在茶小程序
圖／摘自爺爺自在茶小程序

此外，爺爺自在茶同步推出新飲品「松林假日」、「薑暖不知寒」等首創米乳茶系列，分別帶有清新茶香及柔辣滋味。爺爺更為新品搭配「心心相飲」雙人餐，內含兩個心形蛋撻及兩杯飲品，邀請大家情人節帶著另一半來套極致浪漫又甜蜜的下午茶

圖／摘自小紅書@小羊美宿旅行酱
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圖／摘自小紅書@小羊美宿旅行酱
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下午茶 小紅書 情人節 甜點 肯德基 蛋撻

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