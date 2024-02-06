公主請吃！肯德基「心形蛋撻」少女心爆棚 搭配粉紅愛心提袋變身「最強告白神器」

過年就去香港迪士尼！香港迪士尼換上龍年新春布置，濃濃的喜慶氛圍瀰漫園區各個小鎮與街道，隨處可見的紅燈籠、米奇春聯打造專屬迪士尼的農曆新年，米奇米妮、唐老鴨、奇奇蒂蒂及達菲等迪士尼朋友也統統穿上中式新衣，還有多樣新春美食安排就位，準備去香港過新年的朋友可別錯過囉！

2024-01-30 15:30