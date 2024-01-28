走春搶先看！彰化「成美文化園」百年風情+緋紅金黃落羽松一定要看

RG小編今天介紹名字聽起來好神秘的台中一日遊懶人包！台中的霧峰舊名為「阿罩霧」，是過去因為常有煙霧籠罩，因而得名。霧峰位於台中南端，與彰化縣和南投縣相交，國道、省道等公路系統完備，自行驅車前往南來北往相當便利。今天要介紹在台中霧峰的景點和美食，包含著名的霧峰林家花園和亞洲大學現代美術館等，有機會到霧峰來場一日遊的小旅行時，可以參考以下這些景點。

2024-01-27 11:01