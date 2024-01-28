走春搶先看！彰化「成美文化園」百年風情+緋紅金黃落羽松一定要看
彰化引以為傲的「成美文化園」，如同日本三大名園般綻放瑰麗風華，蘊藏著台灣百年文化的精髓。現正值落雨松轉色期，入園即能沐浴在金黃色的葉片閃閃發光的美景，現在2/10至2/14春節期間還有5大走春活動，一起來看看！
今年春節「成美文化園」號稱呈現最具年味的走春行程，獨家打造東方文化市集，讓遊客穿上華麗的漢服，漫遊於庭園和街道之間，感受百年歷史建築與禪風庭園美學交融的時光之旅。
限定走春行程首推包含落羽松季，有著迷人如日出的緋紅與金黃色；「成美雅集」集滿東方文化市集；或「百年建築：成美公堂」歷史洗禮；還有「百年老樹：禪風庭園」；不僅如此，漢服體驗、羅黏香、版畫春聯與全天候表演統統不間斷；最後還有「年菜饗宴：圍爐滿漢集」趕快預約起來！
值得一提的是現場也有走春優惠活動。首先為「彰化景點串聯」，與彰化 大佛、天后宮或花在彰化等任一點合照，手比24，直接門票買一送一；若搭乘高鐵，出示當日到彰化站的高鐵車票票根，也是門票買一送一；還有身穿漢服入園，門票即省50元
電話：04-8221199
注意事項：
1. 除導盲犬外，謝絕毛孩進入餐廳。
2. 園區禁帶外食，松柏軒提供素食、單人套餐、桌菜、晚宴、婚宴等服務。
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