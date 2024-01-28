快訊

不罷工了！長榮航空勞資爭議落幕 今晚簽約達協議「機師最高加薪13500元」

賀瓏夜夜秀「道歉」了！賀瓏發聲認疏失 反酸「2028年全力輔選民進黨」

走春搶先看！彰化「成美文化園」百年風情+緋紅金黃落羽松一定要看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

彰化引以為傲的「成美文化園」，如同日本三大名園般綻放瑰麗風華，蘊藏著台灣百年文化的精髓。現正值落雨松轉色期，入園即能沐浴在金黃色的葉片閃閃發光的美景，現在2/10至2/14春節期間還有5大走春活動，一起來看看！

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

今年春節「成美文化園」號稱呈現最具年味的走春行程，獨家打造東方文化市集，讓遊客穿上華麗的漢服，漫遊於庭園和街道之間，感受百年歷史建築與禪風庭園美學交融的時光之旅。

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

限定走春行程首推包含落羽松季，有著迷人如日出的緋紅與金黃色；「成美雅集」集滿東方文化市集；或「百年建築：成美公堂」歷史洗禮；還有「百年老樹：禪風庭園」；不僅如此，漢服體驗、羅黏香、版畫春聯與全天候表演統統不間斷；最後還有「年菜饗宴：圍爐滿漢集」趕快預約起來！

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

值得一提的是現場也有走春優惠活動。首先為「彰化景點串聯」，與彰化 大佛、天后宮或花在彰化等任一點合照，手比24，直接門票買一送一；若搭乘高鐵，出示當日到彰化站的高鐵車票票根，也是門票買一送一；還有身穿漢服入園，門票即省50元

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

官網：https://lin.ee/dQHNhQ8

電話：04-8221199

注意事項：

1. 除導盲犬外，謝絕毛孩進入餐廳。

2. 園區禁帶外食，松柏軒提供素食、單人套餐、桌菜、晚宴、婚宴等服務。

圖／Ig網友molly888666授權
圖／Ig網友molly888666授權

編輯推薦

走春 市集 買一送一 春節 高鐵

相關新聞

走春搶先看！彰化「成美文化園」百年風情+緋紅金黃落羽松一定要看

彰化引以為傲的「成美文化園」，如同日本三大名園般綻放瑰麗風華，蘊藏著台灣百年文化的精髓。現正值落雨松轉色期，入園即能沐浴在金黃色的葉片閃閃發光的美景，現在2/10至2/14春節期間還有5大走春活動，一起來看看！

肉超多又大塊！台中沙鹿新開店「牛四兩牛肉麵」 平價一碗可吃到十幾塊牛肉，肉控感覺很過癮

udn走跳美食／ShengYao 沙鹿又新開了一間厲害的牛肉麵，這家"牛四兩牛肉麵"是"廟口意麵"、"浪人鐵板燒"的相關新品牌，主打牛肉超多牛肉麵，光是基本140元的牛肉麵就有7、8塊腱子肉，招

草莓控衝一波！ 台中人氣麵包店「小山之丘」 挑戰全台草莓麵包最低好友價55元

udn走跳美食／糖糖 草莓控準備衝一波啦！台中人氣麵包店小山之丘推出草莓季囉，三款絕美草莓麵包，採用新鮮草莓入料，原價75元，現在出示Line官方好友證明即可享甜莓價55元，挑戰全台草莓麵包最低

台中一日遊懶人包！探訪「阿罩霧」感受霧峰過去的風華與現代的活力，景點美食一次告訴你

RG小編今天介紹名字聽起來好神秘的台中一日遊懶人包！台中的霧峰舊名為「阿罩霧」，是過去因為常有煙霧籠罩，因而得名。霧峰位於台中南端，與彰化縣和南投縣相交，國道、省道等公路系統完備，自行驅車前往南來北往相當便利。今天要介紹在台中霧峰的景點和美食，包含著名的霧峰林家花園和亞洲大學現代美術館等，有機會到霧峰來場一日遊的小旅行時，可以參考以下這些景點。

台中「就醬子烤吧」創意串燒暖胃又暖心，超猛海鮮塔強勢襲捲台中串燒圈！

「串燒」算是台灣人都普遍喜歡的夜市小吃，不過近年來也越來越多「串燒專門店」出現。把串燒搬進店面，雖然可能價格沒有那麼平價，卻也多了一份舒適感。客人們可以邊吃串燒邊喝點小酒、聊聊天，除了串燒也可以點一些正餐來吃。今天小編就要帶大家到逢甲一家連鎖台中串燒店，有多樣化的創意串燒、吃得飽的正餐，就連飯後甜點都能統統包辦！

不必飛韓國！台中就吃得到「3種口味扁可頌」 超級搶手一出爐就售空 沒預訂吃不到

udn走跳美食／糖糖 巴蕾麵包繼巨大可頌，這次再推最近夯到不行的扁可頌，想吃扁可頌的朋友們不必飛韓國，在台中巴蕾麵包也吃得到囉，跟巨大可頌一樣一出爐就被搶空，想買扁可頌的朋友建議事先預訂，免得撲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。