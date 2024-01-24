新景點來了！台中李方艾美酒店高空景觀泳池2／1開放 夕陽彩霞、絢爛夜景一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書
圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書

台中也有高空景觀泳池了～李方艾美酒店宣布，備受大家期待的高空泳池將於2/1開放，同步開幕的還有台中唯一的高空池畔景觀酒吧-「PANO 24酒吧」也是，要提供大家一個下班賞夜景放鬆小酌的好去處。

圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書
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圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書
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位於李方艾美酒店24樓的戶外透明高空景觀泳池，會在每天早上7點到晚上8點開放，白天能遠眺繁華市景、傍晚可以捕捉夕陽和彩霞，夜晚則能飽覽大台中的絢爛夜景；而池邊的「PANO 24酒吧」，以低調奢華風格作為主軸，不只有壯觀的270度環景，還有迷幻風的網紅打卡燈牆，一次滿足體驗奢華夜晚與美景的願望。

圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書
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圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書
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「PANO 24酒吧」的戶外空間，設置了600吋大螢幕，可以直播運動賽事，或是樂團表演、包場等活動，都能在這個場地舉辦，酒吧將於1/25開放線上訂位，夜店咖想踩點台中新地標，或是網紅網帥要來拍美照的，別忘了先預約唷！

Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店

地址：台中市中區建國路111號

電話：04-22240888

圖／Le Méridien Taichung 台中李方艾美酒店臉書
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