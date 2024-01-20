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台中知名「柴燒牛排館」驚傳頂讓原因曝光 饕客不敢置信
饕客們要心碎了！ 知名的台中人氣柴燒牛排館「FORE restaurant」傳出頂讓消息，業者在臉書社團發文表示欲頂讓，希望有合適品牌能接手。消息一出，讓饕客們直呼不可置信。
FORE restaurant於2018開幕時，以柴燒料理美國Prime等級牛排成為吸睛亮點，店內外闊氣的裝潢和濃郁燒柴火香氣，在台中掀起一陣旋風，牛排餐點的肉香及肉汁，也擄獲不少饕客的心。
業者近日在臉書社團發文，透露「因無暇顧及，故惜頂讓」，除了月租金20萬元，含帶將1、2樓店內全部設備連帶裝潢全都頂讓。據《ETtoday新聞雲》報導表示餐廳低調不願意受訪，但據了解頂讓原因除了股東內部問題外，人力嚴重短缺也是一大主因。如今FORE restaurant餐廳傳出頂讓，讓不少饕客感到惋惜！
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