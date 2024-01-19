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只賣麵線和茶葉蛋！ 草屯在地45年老店 謝金燕忍不住狂讚「吃過最好吃的茶葉蛋」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝謝金燕IG、鄒記蚵仔麵線粉專
圖／翻攝謝金燕IG、鄒記蚵仔麵線粉專

讓電音天后「謝金燕」忍不住狂讚的店在哪裡？ 日前她分享「吃過最好吃的茶葉蛋」，吸引了大批網友詢問是哪一家店，原來是位於南投草屯的45年麵線老店「鄒記蚵仔麵線」，甚至被網友截圖轉傳至當地社團《草屯人》，在地人都紛紛表示「真的很讚」！

圖／翻攝鄒記蚵仔麵線粉專
圖／翻攝鄒記蚵仔麵線粉專

圖／翻攝鄒記蚵仔麵線粉專
圖／翻攝鄒記蚵仔麵線粉專

謝金燕日前在IG限動發表「好多人問我這茶葉蛋哪裡買？這真的是我吃過最好吃的茶葉蛋，他們家還有自製辣椒醬，真是我的天的好吃！他們家只賣早上，在草屯非常有名」，同步附上店家資訊，是位於草屯鎮中山街的「鄒記蚵仔麵線」。

圖／翻攝謝金燕IG
圖／翻攝謝金燕IG

圖片被轉傳至當地社團《草屯人》，網友們直呼「哇塞！這間茶葉蛋，被謝金燕姊姊點名」、「這家的茶葉蛋真的很讚」、「茶葉蛋很入味好吃」、「有時候不到11點半麵線就賣完了」、「把茶葉蛋放進跟麵線一起吃更好吃，加辣更對味」。

圖／翻攝鄒記蚵仔麵線粉專
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