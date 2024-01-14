七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放
花控們不能不知道！ 台中后里「中社觀光花市」一年四季皆可欣賞到大面積花海，今年準備了30萬球、多達60種花色的鬱金香，加上各式品種美花和美拍造景裝置，讓遊客們隨手一拍皆是美照！
「鬱金香花海」花期從1月到3月都有，除了基本傳統花色，白、粉、紫、紅、黃，到雙花色白粉、白紅、白紫、紅黃，還有嵌條紋、多重瓣花型等，盛開時宛如玫瑰牡丹般美麗，現正陸續绽放中。
台中中社觀光花市佔地約達8公頃，已成為冬季最夢幻的台中後花園，還有各色不同品種花的爭妍鬥艷，如百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、一串紅、紫色鼠尾草、麥桿菊、炮仗花等成為七彩花田。
園區內還有多座網美裝置，鬱金香園區甚至有苗栗火炎山作為背景入境，粉絲們快來漫步花海，將此景點納入春遊走春，當花仙子美照拍一波！
【中社觀光花市】
地址：台中市后里區三豐路五段333號
營業時間：08:00-18:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言