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七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝中社觀光花市-官網FB
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花控們不能不知道！ 台中后里「中社觀光花市」一年四季皆可欣賞到大面積花海，今年準備了30萬球、多達60種花色的鬱金香，加上各式品種美花和美拍造景裝置，讓遊客們隨手一拍皆是美照！

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「鬱金香花海」花期從1月到3月都有，除了基本傳統花色，白、粉、紫、紅、黃，到雙花色白粉、白紅、白紫、紅黃，還有嵌條紋、多重瓣花型等，盛開時宛如玫瑰牡丹般美麗，現正陸續绽放中。

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台中中社觀光花市佔地約達8公頃，已成為冬季最夢幻的台中後花園，還有各色不同品種花的爭妍鬥艷，如百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、一串紅、紫色鼠尾草、麥桿菊、炮仗花等成為七彩花田。

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園區內還有多座網美裝置，鬱金香園區甚至有苗栗火炎山作為背景入境，粉絲們快來漫步花海，將此景點納入春遊走春，當花仙子美照拍一波！

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【中社觀光花市】

地址：台中市后里區三豐路五段333號

營業時間：08:00-18:00

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花海 波斯菊 海芋 台中旅遊

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