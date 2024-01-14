七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

彰化有許多適合全家大小一起前往的景點，今天要介紹的幾個彰化親子景點包含了各式觀光工廠、休閒農場等，如果還沒想到周末可以帶孩子去哪裡放風走走，不妨帶著孩子一起到這些景點，跟著孩子一起在玩耍之中多方探索、學習，留下美好的出遊回憶！

2024-01-13 15:31