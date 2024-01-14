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南投下雪了？「外坪頂蔡家秘境梅園」梅花盛開把握花期拍起來

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友瑀婕授權提供
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想到賞梅花，首先一定會想到「外坪頂蔡家秘境梅園」，隨著春天的到來，南投信義鄉的這片梅花海正如夢如幻地盛放，成為當地最令人心馳神往的賞梅勝地。目前，梅花盛開，快把握繽紛綻放的花海景象吧。

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在這片花海中，懷舊的蔡家古厝彷彿是穿越時光的窗口，與周遭的百棵梅樹相得益彰。白色的梅花在陽光的照耀下，如雪花般飄落，交織成一幅令人屏息的梅花畫卷。這如詩如畫的景色，不僅吸引攝影愛好者捕捉每一刻的美麗，也讓賞梅的遊客感受到如夢似幻的花海奇景。

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然而，欣賞這片美景並非僅限於古厝區域。步移景異至蔡家周圍的梅樹區域，還可以發現這些梅樹被巧妙地種植於斜坡上。陽光透過樹枝的縫隙灑落，梅花綻放在陽光中，勾勒出層次豐富的光影效果。這裡的景色格外唯美，每一片梅瓣在陽光下閃爍著微微的光芒，使整個區域充滿詩意與浪漫。

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這片秘境梅園猶如一幅濃墨重彩的春日畫卷，引領進一場自然的花海夢幻之旅。無論是梅花綻放的古厝區域，還是斜坡上層次豐富的光影，都將成為賞梅行程中難以忘懷的回憶，揪團了啦！

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