快來買可愛！咖啡廳新開店「小熊蛋糕」爆萌洗版 探店推薦TOP必點快收藏
跑咖控必訪！喜歡咖啡廳探店的朋友快收藏，這家位於台中北區的質感咖啡廳「Cuteness Overload」雖然新開不久，但已吸引不少部落客前往打卡，每桌必點的療癒「小熊蛋糕」更是令人少女心爆發，舒芙蕾口感搭配超萌外型，記得拍好拍滿再開動。
台中新開咖啡廳「Cuteness Overload」以木質系裝潢為風格，結合花店與咖啡廳，去過的朋友都表示「超可愛」，甚至大推是「來台中必訪」。店內最TOP的餐點無非是擁有爆萌外型的「小熊蛋糕」，蛋糕體吃起來像舒芙蕾，鬆軟有空氣感，中間驚喜夾入香蕉片，搭配濃郁巧克力鮮奶油，超搭組合堪稱完美，怕吃甜建議可配上一杯美式，來到這裡不點上一份「小熊蛋糕」真的說不過去。
飲品部分則有網友推薦「奶油拿鐵」，拿鐵加入鮮奶油，意外順口還不膩；「新鮮水果茶」配上任何點心都百搭，有選擇困難就點這杯。許多探店過的朋友分享「環境很舒服」、「咖啡結合鮮花，很適合來這裡拍美照」、「值得一去再去」，也值得專程去「找可愛」啦！
Cuteness Overload
地址：台中市北區大義街101號
營業時間：11:00-18:00（最後點餐17:30）
備註：店休日請見店家IG
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