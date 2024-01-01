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快來買可愛！咖啡廳新開店「小熊蛋糕」爆萌洗版 探店推薦TOP必點快收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自google map
圖／摘自google map

跑咖控必訪！喜歡咖啡廳探店的朋友快收藏，這家位於台中北區的質感咖啡廳「Cuteness Overload」雖然新開不久，但已吸引不少部落客前往打卡，每桌必點的療癒「小熊蛋糕」更是令人少女心爆發，舒芙蕾口感搭配超萌外型，記得拍好拍滿再開動。

圖／摘自google map(網友Jimmy Shen)
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圖／摘自google map(網友Brambleclaw Thunder)
圖／摘自google map(網友Brambleclaw Thunder)

台中新開咖啡廳「Cuteness Overload」以木質系裝潢為風格，結合花店與咖啡廳，去過的朋友都表示「超可愛」，甚至大推是「來台中必訪」。店內最TOP的餐點無非是擁有爆萌外型的「小熊蛋糕」，蛋糕體吃起來像舒芙蕾，鬆軟有空氣感，中間驚喜夾入香蕉片，搭配濃郁巧克力鮮奶油，超搭組合堪稱完美，怕吃甜建議可配上一杯美式，來到這裡不點上一份「小熊蛋糕」真的說不過去。

圖／摘自google map(網友ZihJyun Chen)
圖／摘自google map(網友ZihJyun Chen)

飲品部分則有網友推薦「奶油拿鐵」，拿鐵加入鮮奶油，意外順口還不膩；「新鮮水果茶」配上任何點心都百搭，有選擇困難就點這杯。許多探店過的朋友分享「環境很舒服」、「咖啡結合鮮花，很適合來這裡拍美照」、「值得一去再去」，也值得專程去「找可愛」啦！

店家也有提供鹹點輕食。圖／摘自google map(網友Emily Zhong)
店家也有提供鹹點輕食。圖／摘自google map(網友Emily Zhong)

招牌必點「小熊蛋糕」在聖誕節換上新裝。圖／IG@cutenessoverload_tw
招牌必點「小熊蛋糕」在聖誕節換上新裝。圖／IG@cutenessoverload_tw

Cuteness Overload

地址：台中市北區大義街101號

營業時間：11:00-18:00（最後點餐17:30）

備註：店休日請見店家IG

IG：Cuteness Overload

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咖啡廳 蛋糕 舒芙蕾 探店 拿鐵

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