鐵道迷衝了！「台中驛鐵道文化園區」文青選物店、復古車廂咖啡廳統統都有1次看

「台中驛鐵道文化園區」，占地2.9公頃，如同一座迷人的時光隧道，將舊火車站的風華再現，散發著濃厚的文化底蘊。這片富有歷史價值的園區，以復刻1940年代售票亭和展示二戰後鐵道發展歷程的實體火車為亮點，讓遊客近距離感受那段豐富的火車歷史。近期已吸引不少「鐵道迷」前往朝聖美拍了。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

尤其園區更引進了以火車車廂為基底改建的文青選品店與咖啡廳，勾勒出一幅時尚與懷舊相互融合的畫面，掀起一陣引人入勝的旅遊風潮。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

光華號，被譽為「白鐵武士」，在1966年開始營運，曾是陸上最快的交通工具。其端面在1980年代中期由不鏽鋼原色改為標誌性的黃色，象徵著柴對快、柴快、普快時期的「黃臉」，成為光華號的獨特風采。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

如今的「光華小賣所」保留了原有內裝，包括月洞門、電扇和日光燈，並以多樣化的特色選品和豐富小食迎接遊客。清爽的冷泡茶、奶香霜淇淋和Q彈的茶葉蛋，都散發著濃濃的復古情懷，讓遊客在怀舊氛圍中品味美好時光。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

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「Mamonaku cafe」以英倫風格的鐵路車廂為基地，由EM107自強號車廂改造而成。這裡不僅提供咖啡，更蒐集了來自不同列車的座椅，每張座椅都充滿著獨特的乘車回憶，讓顧客仿佛穿越時光，感受鐵道之美。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

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「台中驛鐵道文化園區」坐落於台中市中區台灣大道一段1號，是一處結合歷史與時尚、懷舊與現代的絕佳旅遊勝地。