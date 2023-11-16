屋馬燒肉全新「金韓食」開幕了！銅盤烤肉炸雞統統都有，9種小菜還能無限吃到飽

位於台中南區鄰近中興大學及明德附幼的素食中式早午餐店，不僅是美食的呈現，更是情感的交織，從每塊大人小孩皆喜愛的手作蘿蔔糕，到精心挑選的芋頭糕和香煎栗子米腸，讓每口都帶有夫妻倆的用心與期望，彷彿將家的溫暖與愛封存起來，分享給每一位光臨的顧客。

2023-11-11 09:40