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屋馬燒肉全新「金韓食」開幕了！銅盤烤肉炸雞統統都有，9種小菜還能無限吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／金韓食提供
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台中熱門的燒肉餐廳「屋馬燒肉」推陳出新，揭開全新的韓式美食篇章，打造嶄新品牌「金韓食」。新店位於台灣大道二段，毗鄰台中捷運市政府站，絕佳的交通位置一定要吃吃看。建築以醒目的紅色外觀吸引眼球，搭配美食絕對無法忽略。

圖／金韓食提供
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「金韓食」強調全新創意的韓式料理與菜色，打造合乎台灣人口味的精緻餐點。菜單匯聚豐富多樣的韓式料理，並提供雙人、三人、四人的套餐選擇。套餐包括誘人的韓式鍋物、香嫩的銅盤烤肉、美味的韓式炸雞、及令人垂涎的拌飯。套餐更贈送韓式泡菜、韓式小菜以及新鮮的生菜，共九種小菜，更狂的是小菜統統吃到飽，甜點為韓式冰酥。雙人套餐1330元起CP值超高！

圖／金韓食提供
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菜單上主廚精選的韓式料理也不容錯過，如經典海鮮煎餅、洋釀帶骨牛小排、春川辣炒年糕以及韓式蟹膏拌飯。此外，「金韓食」還提供獨特的韓式燒啤秀，店員巧妙結合燒酒與啤酒，在桌邊呈現混搭的燒酒風味，為用餐氛圍增添一絲趣味。

圖／金韓食提供
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「金韓食」即日起試營運，現已開放30天內的網路訂位。若有當日壽星還享有特別招待喔，趕快揪團嚐鮮起來了！

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韓式料理 燒肉 韓式炸雞 吃到飽 海鮮

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