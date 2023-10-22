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限量菜色登場！【小麥所旨火串烤】推台日結合食材創意日料 還有專業唎酒師駐店

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

位在台中審計新村附近的「小麥所旨火串烤」居酒屋，改造了透天老宅，從裝潢就融合台日復古風格，在店內不只吃得到超厚野生烏魚子、還有「提燈籠」、土雞白子等等許多限量的串烤菜色，店內更有專業的「唎酒師」駐店服務，小酌放鬆、朋友聚餐慶祝都合適，下回吃飯改約這試試～

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

位在台中審計新村鄰近巷弄內的「小麥所旨火串烤」居酒屋，是間將透天老宅重新改造的餐㕔，外觀保留常見的磚牆，裝潢了日式窗格拉門、復古玻璃吊燈、孔雀椅、圓桌等老物件，打造出溫暖舒適的氛氛，像是真的到了東京巷弄內的居酒屋用餐、放鬆。除了店內有濃濃復古台灣味，料理也使用許多台灣特色食材，如野生烏魚子、熟齡竹地雞珍貴卵巢，再和麻糬、海苔等日本食材結合，用明火碳烤手法呈現食材最純粹的風味，更會依季節調整經典日式料理菜單，讓客人品嘗到日料裡「旨味」的真諦。

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

菜色方式，「小麥所」推出像是限量的「提燈籠」(雞卵巢)、土雞白子、雞腳筋，還有豪氣使用野生烏魚子的烏魚子麻糬燒，都是一般居酒屋串烤菜色中少見的食材，別忘了試試刷上濃醬的烤和牛橫隔膜及味噌牛筋，這兩樣日本特色居酒屋菜色；卡門貝爾香料豚更是把卡門貝爾乳酪烤到半融化，搭配拌炒到香軟的豬肉和酥脆的法式長棍，吃法粗獷味道卻細綴；鯖魚蝦卵、吻仔魚紫蘇、鮭魚酪梨等三種口味的飯糰也是採用日系口味組合，還有酒蒸清酒蛤蠣、山藥鮭魚卵細麵跟小酌好夥伴的下酒細脆薯，也都是值得一試的品項。

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

不同於一般居酒屋由顧客自己點酒，「小麥所」店內有專業、有認證的「唎酒師」提供服務，針對顧客選擇的料理，推薦不同的日本酒搭配，讓滋味淡泊卻幽深的日本清酒也能像風味強烈的紅、白酒一樣作為佐餐酒，每週都會更換10到12支不同類型的清酒供搭配，也有專屬特調、啤酒跟經典酒款等可以選擇，跟西式的佐餐酒有完全不一樣的用餐體驗；店裡還有日本遇上喜事會用到的「慶祝酒樽」，下回升職或慶生，也可以自己敲開日本酒樽來慶祝了！

小麥所旨火串烤勤美店

地址：403台中市西區昇平街61號

營業時間：17：00～00：00，無公休日

圖／小麥所旨火串烤 提供
圖／小麥所旨火串烤 提供

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