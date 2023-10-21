漢堡王買一送一！限時2天「買安格斯堡、送海老堡」 超狂敬老優惠快閃不限量

漢堡控開吃囉！ 漢堡王最新挑戰速食買一送一優惠，這次在重陽敬老節推出敬老專案，以火烤香氣和超高CP值優惠的「安格斯牛堡系列」為主打，還能吃到整隻蝦蝦「海老堡」，聯合推出買一送一，2天快閃限定、不限量超值優惠快追。

圖／漢堡王官網

漢堡王自即日起開放臨櫃/自助點餐機/官網點餐預購，並限定於10/23、10/24取餐優惠買一送一，只要在活動期間購買任一款安格斯系列套餐，包括安格斯厚切、花生安格斯、勁濃安格斯和黑醬安格斯，就直接免費贈送原價99元的Q彈海老堡乙顆，買一份套餐送一顆、買兩份送兩顆，以此類推。現在就先到官網預訂，輸入「FREESH」優惠碼，即可在指定取餐日免費多一顆Q彈海老堡。

圖／漢堡王官網

圖／漢堡王官網

延伸閱讀：

．7-ELEVEN霜淇淋買1送1！ 快看6款「人氣霜淇淋」必嚐 酷黑岩鹽霜淇淋超應景、甜村繡球花美爆、全家紫薯口味好夢幻

．Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐