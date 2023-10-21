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7-ELEVEN霜淇淋買1送1！ 快看6款「人氣霜淇淋」必嚐 酷黑岩鹽霜淇淋超應景、甜村繡球花美爆、全家紫薯口味好夢幻

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／7-ELEVEN提供、摘自Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／7-ELEVEN提供、摘自Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

週末又有霜淇淋買1送1開追！ 7-ELEVEN推出超應景的酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，限時指定買1送1，再一口氣整理6款熱門「人氣霜淇淋」，Cremia神級新品甘王草莓、甜村繡球花超美、全家紫薯口味太夢幻、日出茶太厚奶霜淇淋價格超優，每一家讓人統統都想吃！

⊙7-ELEVEN萬聖節限定「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」

酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN萬聖節聯名搞怪吃法冰淇淋專家COLD STONE，推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用黑金竹炭粉與喜馬拉雅山玫瑰鹽製成，加入可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，絕妙黑白搭配雙重享受，2oz售價59元、3oz售價89元。

10/23起陸續於限定門市開賣酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」期間限定，香濃牛奶糖風味加上岩鹽的鹹口點綴，絲緞般細緻口感帶有海鹽優雅層次，並提供兩種餅杯可依喜好選擇購入。歡慶新品開賣，即日起11/14的每週五六日 7-ELEVEN霜淇淋憑icashPay結帳享「買1送1」(價低者折)；而即日起至10/22酷聖石複合店指定品項「買1球送1球」。

⊙全家聯名「金家ㄟ」夢幻紫薯口味霜淇淋

Fami!ce全家紫薯風味霜淇淋。圖／PressPlay提供
Fami!ce全家紫薯風味霜淇淋。圖／PressPlay提供

Fami!ce全家霜淇淋最新聯名百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，推出顏色與味道都很誘人的「紫薯」新口味，特別嚴選瓜瓜園國產紫薯，打造夢幻粉嫩的淡紫色系霜淇淋，在淡淡地瓜香氣中更嚐得到地瓜蜜滋味，搭配小農牛奶口味更添甜蜜香濃。

⊙甜村「繡球花霜淇淋」快閃台北

圖／甜村天然手作粉絲頁
圖／甜村天然手作粉絲頁

位於台中的「甜村天然手作」因專賣獨特又漂亮的繡球花造型霜淇淋而爆紅，10月份甜村帶著超夯「繡球花霜淇淋」北上，即日起至10/31快閃新光三越台北南西店，現場提供濃厚冰涼綿密口感加超吸睛的繡球花造型霜淇淋，以手工鮮奶、日本抹茶鮮奶2種經典不敗口味，滿足顧客的味蕾，期間限定手刀快追。

⊙Cremia「甘王草莓冰淇淋」

Cremia「甘王草莓冰淇淋」。圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
Cremia「甘王草莓冰淇淋」。圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

被網友譽為冰淇淋之神Cremia帶來新品「甘王草莓冰淇淋」，使用「日本草莓之王」的福岡甘王草莓，色澤漂亮、果實飽滿又馥郁回甘，超粉嫩新作為草莓季首發，為草莓控必追經典美味。

⊙日出茶太29元「厚奶茶霜淇淋」

厚奶茶霜淇淋。圖／日出茶太粉絲頁
厚奶茶霜淇淋。圖／日出茶太粉絲頁

連鎖手搖品牌「日出茶太」推出全新「厚奶茶霜淇淋」，一支只要29元銅板價，這款新竹巨城限定「厚奶茶霜淇淋」，將奶茶變身霜淇淋，入口融化成濃郁茶香及奶香，親民價格讓人開吃無負擔。

⊙IKEA「幽暗宇宙霜淇淋」

竹炭檸檬霜淇淋(左)、幽暗宇宙霜淇淋(右)。圖／IKEA提供
竹炭檸檬霜淇淋(左)、幽暗宇宙霜淇淋(右)。圖／IKEA提供

IKEA迎月底萬聖節，特別推出「幽暗宇宙霜淇淋」，以黑嚕嚕的竹炭檸檬霜淇淋為基底，搭配仿真手指餅乾及豔紅越桔果醬，創意滿分又吸睛，為這款甜點增添幾分詭譎氣氛。

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霜淇淋 7-ELEVEN

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