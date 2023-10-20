快訊

金鐘58／王浩一、劉克襄奪生活風格節目主持人獎 得獎名單不斷更新

台塑5千名員工進駐內湖！3梯次下班仍塞爆公車 苦等多班上不了車

才爆獨寵緋聞…胡瓜攜熊霓合體走紅毯 被問反應曝光

開賣「全台第一碗草莓冰」！ 台南清水堂宣布「水果冰品降價」10/21提前開跑

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝清水堂臉書
圖／翻攝清水堂臉書

冰品控、草莓控快看！ 台南人氣排隊名店「清水堂」最新宣布「明天(10/21)開賣全台第一碗草莓冰」，更破天荒為了讓大家吃得更開心，表示「11月水果冰品降價活動」提前同步開跑，讓大家一口氣吃到最期待的草莓冰還享有佛心大降價！

清水堂老闆昨(19日)才於臉書公告降價好消息，今(20日)下午再度宣布「清水堂的草莓季於明天13:00正式開始，開賣2023年全台第一碗草莓冰」，同時說不管目前草莓是不是天價，只要看到大家吃的很開心，老闆心裡就很開心，於是更開心的宣布「11月開始的水果冰品調降並取消收取服務費活動，提早到明天(21日)就開始」，等於水果類冰品將會比今年和去年同期，便宜60-70元以上。

圖／翻攝清水堂臉書
圖／翻攝清水堂臉書

清水堂老闆昨(19日)於臉書公告降價好消息，表示「11月開始我們清水堂要把所有水果冰品調降並取消收取服務費」，調整後的價格，大約會比現在還有去年同期便宜60-70元以上，原因是「因為找到價格更便宜、品質更好的廠商可以長期提供穩定的水果價格」而今天更是宣布降價活動提早到明天開始。

不過，老闆也表示，「由於草莓分配到的數量不多，提醒大家，明天來吃草莓冰，撲空的機會很大。」另外，更強調是「價格一旦調降客人會比較多一點點，如果需要像以前一樣久候，請大家多多體諒。」

延伸閱讀：

超佛心！ 台南名店清水堂震撼宣布降價：水果類冰品「便宜70元」 原因曝光並請求一事

Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐

冰品 水果 草莓季

相關新聞

開賣「全台第一碗草莓冰」！ 台南清水堂宣布「水果冰品降價」10/21提前開跑

開賣「全台第一碗草莓冰」！ 台南清水堂宣布「水果冰品降價」10/21提前開跑

懷舊的「哈味」來了！7-ELEVEN思樂冰「綠精靈」經典回歸

7-ELEVEN「思樂冰」自今年7月起陸續擴大鋪設至全台限定門市，運用經典獨家口味、好康優惠、聯名新喝法等策略持續創造新...

Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐

Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐

萬聖節暖場秀！ 「亡靈節市集」快閃圓山花博 一秒到墨西哥大啖經典美墨、龍舌蘭料理

月底的萬聖節還沒到，先來「亡靈節」市集逛逛吧！10/20這週圓山花博廣場將匯集數十家攤商，不只端出像是塔可餅、莎莎、拉丁調酒等經典美墨料理，還有亡靈節上不可或缺的彩繪把氣氛拉滿，還有罕見的用龍舌蘭做的料理，週末有空的話別忘了到場感受亡靈節的氣氛。

肯德基×雙月「剝皮辣椒紙包雞」限定登場 加送滷味券

「肯德基」自10月24日起，將首度攜手連續6年入選米其林必比登推薦的「雙月食品社」，以招牌的「剝皮辣椒雞湯」入饌，推出「...

北市600店限定！全家便利商店推鼎泰豐聯名秘製「香拌海鮮醬」鮮食新品　uno pasta再推超商首見「細扁麵」

迎來食欲之秋，全家便利商店集結知名餐飲品牌「鼎泰豐」、義大利麵自有品牌「uno pasta」、貝果名店「好丘Good C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。