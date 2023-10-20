開賣「全台第一碗草莓冰」！ 台南清水堂宣布「水果冰品降價」10/21提前開跑

冰品控、草莓控快看！ 台南人氣排隊名店「清水堂」最新宣布「明天(10/21)開賣全台第一碗草莓冰」，更破天荒為了讓大家吃得更開心，表示「11月水果冰品降價活動」提前同步開跑，讓大家一口氣吃到最期待的草莓冰還享有佛心大降價！

清水堂老闆昨(19日)才於臉書公告降價好消息，今(20日)下午再度宣布「清水堂的草莓季於明天13:00正式開始，開賣2023年全台第一碗草莓冰」，同時說不管目前草莓是不是天價，只要看到大家吃的很開心，老闆心裡就很開心，於是更開心的宣布「11月開始的水果冰品調降並取消收取服務費活動，提早到明天(21日)就開始」，等於水果類冰品將會比今年和去年同期，便宜60-70元以上。

圖／翻攝清水堂臉書

清水堂老闆昨(19日)於臉書公告降價好消息，表示「11月開始我們清水堂要把所有水果冰品調降並取消收取服務費」，調整後的價格，大約會比現在還有去年同期便宜60-70元以上，原因是「因為找到價格更便宜、品質更好的廠商可以長期提供穩定的水果價格」而今天更是宣布降價活動提早到明天開始。

不過，老闆也表示，「由於草莓分配到的數量不多，提醒大家，明天來吃草莓冰，撲空的機會很大。」另外，更強調是「價格一旦調降客人會比較多一點點，如果需要像以前一樣久候，請大家多多體諒。」

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