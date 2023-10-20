Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐

NewJeans粉粉們準備衝了！NewJeans「Chicken Dance」亞洲巡迴活動強勢登台，10月25日起至11月14日（或用完為止）於麥當勞或歡樂送購買麥克鷄塊相關餐點，就能獲得麥當勞與NewJeans聯名包裝！此外，10月24日起至11月8日透過Instagram參加「Chicken Dance這樣跳」舞蹈挑戰，還有機會獲得「麥當勞驚喜好禮」哦。

圖／台灣麥當勞提供

不用飛出國也能收藏！麥當勞特別聯名推出「NewJeans Chicken Dance」亞洲巡迴活動，於10月25日起只要於麥當勞或以歡樂送購買麥克鷄塊相關餐點，包含「4塊麥克鷄塊」、「6塊麥克鷄塊」、「10塊麥克鷄塊」、「麥當勞分享盒」、「中杯冷飲杯」及「8號紙袋」，就能獲得麥當勞與NewJeans合作的限定包裝。

圖／台灣麥當勞提供

Bunnies一定要收藏，聯名活動期間，於麥當勞得來速購買麥當勞分享盒，加點指定飲料享買一送一外，更將加送「可口可樂® NewJeans 限定紀念罐(330mL)」乙罐。

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圖／台灣麥當勞官網

還有「Chicken Dance這樣跳」舞蹈活動等粉絲來挑戰！10月24日起於台灣麥當勞官方社群平台能看到超詳細NewJeans舞蹈教學影片，只要使用IG Reels官方音訊上傳你的影片，並將帳號設定公開，於該Reels影片標註「@mcdonaldstw+#ChickenDance這樣跳」，有機會獲得「麥當勞驚喜好禮」，限量100組！

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