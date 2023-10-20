反應太熱烈！「德州小騎士炸雞」台南店開幕湧人潮 即日起祭出「限購政策」要注意

吃的是回憶！「德州小騎士炸雞」於10月16日正式重返台南，插旗台南新光三越B2，開幕當日即吸引大批人潮排隊開吃，就為一嘗懷念滋味。由於反應太過熱烈，品牌不得已祭出「限購政策」，至10/31止，台南門市僅供應三款套餐，想前往品嘗的朋友要注意囉！

圖／IG@tainan.food_jane授權

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「德州小騎士炸雞」回歸台南，重現40年經典好風味，自10/16開幕即受到廣大迴響與支持。但也因人潮眾多，為確保排隊消費者皆能享用記憶中的好味道，台南店祭出「限購政策」，即日起至10/31，小騎士台南門市僅提供「1號餐-2塊金黃炸雞」、「6號餐-辣雞騎士堡餐」及「8號餐-小小騎士餐」等三款套餐，且每人限購乙份，並表示將持續改進、提供更好的服務，還請消費者見諒。

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