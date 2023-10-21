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萬聖涮嘴美食！ 繼光香香雞「黑Funny無骨腿丁」軟嫩多汁，搭火龍果粉紅醬絕美嚐鮮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

慶祝萬聖節到來，炸雞控們手刀嚐鮮！ 繼光香香雞推出限量「黑Funny無骨腿丁組」，將無骨腿丁披上黑色外衣，加上視覺衝擊爆表的「火龍果粉紅風味醬」，嚐得到軟嫩多汁的無骨炸雞，與特調的火龍果黃金比例，酸甜涮嘴又不膩。

繼光香香雞即日起，首度推出全新無骨商品「香香爆汁無骨腿丁」，中份售價105元、大份售價155元，美味又軟嫩多汁的香香無骨腿丁，嚐起來一點也不輸人氣香香炸雞，讓人愈吃愈過癮。

圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

更推出超應景限量「黑Funny無骨腿丁組」，自即日起至11/22期間限定開賣，每份售價329元，全台限量12,000組, 快把握時間於全台繼光香香雞門市及京堂盛，手刀嚐鮮撞色玩味的香香雞。

圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

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