絕美獨棟星巴克！ 彰化「家」字斜屋頂員林門市開幕 買一送一爽喝到12月

全新獨棟建築星巴克特色門市！星巴克彰化員林埔心門市已正式開幕，門市外觀設計以「家」字延伸發想，打造溫暖且舒適的空間，創造愜意放鬆的咖啡時光，除了開幕慶還有滿月慶，另有指定買一送一優惠爽喝到12月不能錯過！

圖／星巴克提供

星巴克員林埔心門市建物外觀以斜屋頂為主要設計，搭配大面積的落地玻璃，讓視覺感受更寬闊。而天花網狀弧型的造型吊燈，靈感來自於室內開放式挑高的天花優勢條件，溫暖木色調和黑色金屬飾條，提供精緻的設計觸感。門市內的設計專注於咖啡的細節和專業，以室內中島斜角的吧檯造型在空間的中心位置，落地窗處以軟性沙發為主，另有設有靠背沙發組座、共同會議桌及彈性運用規劃的會議室空間。

圖／星巴克提供

員林埔心有東方荷蘭之美稱，門市首賣商品「員林埔心隨行卡」，除了擁有斜屋頂造型的門市獨立建物，周圍點綴繽紛的蜀葵花與田野襯底，呼應所屬城市彰化是擁有花的故鄉，讓咖啡香伴隨花香豐富生活的每一天。10/14至10/20原價點購特大杯飲料加糕點(不含手工餅乾)，即可現折20元優惠；凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項乙個。

圖／星巴克提供

另外10/14～11/12期間，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊餐墊乙個；當日單筆消費滿1,800元發票，即可獲得星巴克輕時尚手提收納包乙個。活動期間於星巴克員林埔心門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克休閒肩背袋乙個+好友分享券乙張。

凡憑員林大潤發賣場當日單筆消費發票或載具小白單，即可享點購兩杯特大杯相同冷萃/氮氣咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待；凡原價購買綺麗鱗片玻璃杯，即可享點購兩杯特大杯相同口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

11月登場的滿月慶，11/13～11/15凡於限定時段。持員林埔心隨行卡至門市享特大杯相同飲品好友分享優惠；11/13～11/19凡原價購買三杯大杯以上相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

11/13～12/10期間，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿2,800元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯乙條。活動期間於星巴克員林埔心門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克星巴克雙色不鏽鋼餐具組乙個+好友分享券乙張；凡原價購買綺麗鱗片玻璃杯，可享特大杯相同飲品好友分享優惠乙次。

星巴克員林埔心門市

地址：彰化縣埔心鄉中山路453號

電話：04-8361256

時間：7：00～21：30

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